جعفر قادری در گفتگو با مهر در خصوص راهکارهای تامین کسری بودجه هدفمندی یارانه ها در بودجه 93 گفت: دولت و مجلس باید برای حل کسری بودجه هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه 93 راه حلی بیابد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزایش منابع درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و کاهش مصارف درآمد حاصل از اجرای این قانون را راهکار حل این مشکل خواند و گفت: در بحث افزایش منابع راه حل های مختلفی مطرح است.

وی ادامه داد: افزایش قیمت حامل های انرژی یکی از این راه حل ها است، اما مساله مهمی که مجلس و دولت در حال بررسی آن است، این است که قیمت چه حامل هایی با چه نسبتی افزایش یابد که در رایزنی های دولت و مجلس سناریوهای متعددی در این خصوص مطرح است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: حذف سهمیه بندی بنزین نیز از راهکارهای دیگر افزایش درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است که دولت و مجلس در حال رایزنی بر سر این راهکار هستند.

قادری با بیان اینکه کاهش مصارف درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها نیز از راهکارهای دولت برای کسری بودجه اجرای این قانون است، اظهار داشت: حذف برخی دهک های درآمدی از راهکارهای کاهش مصارف درآمد هدفمندی است، دولت اعلام می کند که فعلا توانایی حذف 3 دهک بالای جامعه را ندارد.

وی تاکید کرد: اما میان دولت و مجلس بر سر حذف یک دهک بالای درآمدی اجماع نظر وجود دارد که اجرای این سناریو مستلزم استفاده از داده های پایگاه های اطلاعاتی است که باید به دولت اجازه داده شود از این اطلاعات استفاده کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه دولت باید در توزیع درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی نیز دخالت کند، گفت: بر اساس این سناریو دولت به دو دهک پایین درآمدی یارانه نقدی پرداخت می کند و بقیه دهک ها یارانه خود را به صورت کوپن خرید سهام یا اوراق مشارکت دریافت می کنند.

قادری ادامه داد: راهکارهای دیگری نیز بجای پرداخت نقدی وجود دارد که از جمله آن سرمایه گذاری از طرف مردم در صندوق هایی است که برای طرح ها و پروژه های خاص پیش بینی شده اند و یا واگذاری اسناد خزانه به مردم و یا ارائه بن کالا به دو دهک بالای درآمدی.

وی تاکید کرد: تاکنون دولت و مجلس بر سر هیچ یک از این سناریوها به توافق نرسیده اند.

به گزارش مهر، در اصلاحیه قانون بودجه 92 قرار بود بر اساس تصمیم مجلس سه دهک بالای درآمدی از پرداخت یارانه نقدی حذف شوند، اما این ماده الحاقی از لایحه دولت حذف شد.

دولت اعلام کرد که آمادگی حذف سه دهک درآمدی بالا را ندارد، زیرا فعلا ساز و کار مناسبی برای تعیین سه دهک بالای درآمدی در اختیار ندارد.