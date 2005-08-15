"شهره شيباني" در گفت وگو با خبرنگار تجسمي "مهر" درخصوص برگزاري نمايشگاه نقاشي خود گفت: نقاشي هاي من همان طور كه مي بينيد، تماما در باره فضاهاي شرقي و ايراني است. در واقع، من سعي كرده ام در اين نمايشگاه، از المان هاي ايراني استفاده كنم و چون به آثار تاريخي ايران بيشترعلاقمند بودم، سعي در تصوير كردن اين آثار داشته ام .

اين نقاش در پاسخ به اين سوال كه چرا عنوان نمايشگاه را " اندوه شرقي " گذاشته ايد؟ خاطرنشان كرد : همان طور كه اشاره كردم، فضاهاي ايراني و روستايي، از اصلي ترين مفاهيم و درونمايه هاي من در زمينه نقاشي بوده است. من همواره در تصوير كردن اين فضاها به اين مطلب فكر مي كردم كه يك نوع حسرت براي از دست رفتن هويت ايراني در اين آثار تاريخي به چشم مي خورد. به اين معني كه تصور مي كنم، غرب در نقاشي ما ايراني ها كاملا رسوخ يافته است و ما آن شكل سنتي و خوب را در نقاشي از دست داده ايم .

وي گفت : سبك من در اين نمايشگاه، رئاليسم حساس نام دارد. به اين معني كه فضاها با يكديگر در تضاد هستند. مثلا در يك تابلو، از فضاي شهر كاشان استفاده كرده ام، ولي پرنده هايي را در اين فضاها گنجانده ام كه آفريقايي هستند و اساسا ربطي به شهر كاشان نداشته اند .

"شيباني" در توضيح بيشتر اين سبك اضافه كرد : درطي روزهاي برگزراي اين نمايشگاه ، انعكاس اين سبك را در مخاطباني كه به تماشاي اين آثار مي آمدند، خوب ارزيابي كرده ام. به طوري كه فكر مي كنم ، مخاطب امروزي با اين كارها به خوبي ارتباط برقرار مي كند .

اين نقاش گفت: اخيرا در يك نمايشگاه گروهي به ارائه اثر پرداختم . اين نمايشگاه ، به وسيله رزيدنت الجزاير و به مناسبت هشتم مارس " روز زن " در يك منزل مسكوني و از سوي الجزايري هاي مقيم ايران برگزارشد. دراين نمايشگاه ، چهار اثر با مفاهيم تخيلي ارائه دادم و چهار زن نقاش ديگر نيز به همراه من دراين نمايشگاه شركت كردند. رزيدنت الجزاير و ساير برگزاركنندگان اين نمايشگاه ، به طور كلي از كارهاي ايراني به وجد آمدند و اين نشان مي داد كه هنر ما درنزد جهانيان، هنري شناخته شده است.

"شهره شيباني" در سال 1348 به دنيا آمد. وي تحصيلات خود را درزمينه نقاشي در دانشگاه هنرومعماري دانشگاه آزاد به اتمام رسانده است . رنگ هايي كه او در نمايشگاه " اندوه شرقي " به كار برده است، رنگ هايي گرم است. دقيق شدن در آثار اين نقاش، نشان مي دهد كه وي بيشتر به تركيب بندي و اصول در نقاشي اهميت مي دهد و نقاشي موضوع گراست. علاوه بر استفاده به جا از رنگ ها در آثاراين هنرمند ، مي توان به اين نتيجه رسيد كه وي در اغلب تابلوهايش بر نوروسايه تاكيد فراوان داشته است.

"تبعيدي ها" ، "در جستجوي آب" ، "گرمازده" ، "دو زندگي" ، "خداحافظ گذشته" از جمله تابلوهاي نقاشي اين هنرمند هستند .

گفتني است "شهره شيباني" در نمايشگاه "اندوه شرقي" به ارائه 14 تابلو پرداخته است. اين نمايشگاه تا پايان هفته در گالري سيحون ادامه خواهد داشت.