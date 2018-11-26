جواد بیاد که این روزها نمایشگاه نقاشی با عنوان «پشت فرداها شهریست» را در گالری شکوه برگزار کرده است درباره آثار ارائه شده در این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: در این نمایشگاه هفت تابلوی بزرگ که با تکنیک رنگ روغن کار شده و فضایی معناگرا دارند به نمایش گذاشته شده است.
وی درباره مفهوم عنوان این نمایشگاه بیان کرد: عنوان «پشت فرداها شهریست» معنای امید و امیدواری را به مخاطب منتقل میکند. امید در زندگی امروز اهمیت زیادی دارد چراکه باعث میشود بر زرق و برق جلوههای سطحی و زودگذر دنیوی متمرکز نشویم با فکر کردن و توجه به گذر زمان و آینده به درک درست برسیم.
این نقاش با بیان اینکه موضوعات متفاوتی را بهعنوان نماد و شالوده این آثار قرارداده است درباره دلایل استفاده از چهرههای شناخته شده و آشنا در تابلوهایش، اظهار کرد: در برخی از نقاشیها سلبریتیها و چهرههای آشنا دیده میشوند و کنارشان چهرههای خالی از پرتره هستند که با گذر زمان جایگزین میشوند و افراد دیگر برای کسب شهرت، جای آنها را میگیرد.
وی که در آثارش به گذر زمان تاکید ویژهای داشته درباره یکی از تابلوهایش که تصویری از شام آخر است، گفت: ما عادت کردهایم در لحظات آخر دور هم جمع شویم و این تابلو هم به همین رفتار اشاره دارد، البته برداشتهای متفاوتی از این اثر میشود که گرایشهای منفی و مثبت را به همراه دارد.
بیاد درباره تصویر فتحعلی شاه قاجار در بخش پایینی تابلو، تصریح کرد: در این تابلو، شاه قاجار را به تصویر کشیدهام که در مقابلش تکه استخوانی وجود دارد و تجاوز به سهم دیگران را نشان میدهد. همچنین تصویر بانویی که در کنار شاه روی صندلی نشسته نشان از خوشیهای پایانپذیر دنیا است چراکه صندلی مقابلش خالی از عوامل دنیوی است.
وی همچنین آثار این نمایشگاه را تلنگری برای افرادی که در خیال پوچ به سر میبرند دانست و در ادامه به پایدار نبودن ظلم اشاره کرد.
این هنرمند درباره فروش این آثار نیز گفت: تابلوهای کوچکتر چیزی حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند اما تابلوهای بزرگی که ابعاد ۲۲۰× ۱۶۰ دارند با قیمت حدود ۳۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
نمایشگاه «پشت فرداها شهریست» تا ۷ آذرماه در گالری شکوه واقع در بلوار اندرزگو، خیابان سلیمی شمالی خیابان نوری شماره ۱۹ برپاست.
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