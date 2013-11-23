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۲ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۱۴

آل بویه:

دانشجویان خط مقدم جبهه جنگ نرم دشمنانند

دانشجویان خط مقدم جبهه جنگ نرم دشمنانند

قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین گفت: دشمن امروز با جنگ نرم وارد مبارزه با ملت ایران شده و دانشجویان و دانشمندان سربازان این جبهه بشمار می روند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی آل بویه روز شنبه در مراسم افتتاح بیست و پنجمین نمایشگاه دستاوردهای هسته ای که در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین برپا شده است اظهارداشت: ملت ایران با هدایت داهیانه امام راحل و مقام معظم رهبری در سه دهه گذشته توانسته است با عبور از فرازو نشیب های فراوان در مسیر استقلال حرکت کند و به موفقیت های ارزشمندی دست یابد.

وی افزود: مردم ثابت کردند می توان با تلاش و مقاومت به استقلال رسید و زیر بار زورگویی و ستم استکبار نرفت و امروز هم که هنوز دشمنی ها با ملتمان پایان نیافته راه مقاومت و مبارزه ادامه دارد.

رئیس دانشگاه بین اللملی امام خمینی قزوین تصریح کرد: از آنجا که موضع حق را گرفته ایم همچنان دشمن داریم و باید بدانیم
در دهه چهارم هم هم در حال مبارزه و نبرد هستیم و دشمنی که می خواهد بر ما سلطه پیدا کند هرگز از کینی توزی دست برنخواهد داشت.

آل بویه یادآورشد: استکبار می خواهد ما را مدیریت کند اما با عزم جوانان تحصیل کرده و دانشمند خود با هدایت رهبری در عرصه علم و فنآوری به موفقیت دست خواهیم یافت و مبارزه خود در جنگ نرم را ادامه خواهیم داد.

وی از برگزاری نمایشگاه هسته ای در استان قزوین ابراز خرسندی و اظهار امیدواری کرد با این حرکت زمینه آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با دستاوردهای هسته ای فراهم شود.

 

کد مطلب 2180851

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