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۲ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۴۲

جمهوری آذربایجان خبر داد

دستگیری افراد متهم به تلاش برای حمله به شیعیان

دستگیری افراد متهم به تلاش برای حمله به شیعیان

وزارت امنیت جمهوری آذربایجان از دستگیری 2 نفر که برای حمله به شیعیان این کشور برنامه ریزی می کردند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فراسه ، وزارت امنیت جمهوری آذربایجان از خنثی شدن تلاش 2 نفر برای حمله به شیعیان این کشور خبر داد.

وزارت امنیت جمهوری آذربایجان با صدور بیانیه ای اعلام کرد این دو نفر به نام های نریمان میرزایف و میرزاحمد رستم اف به همراه مقادیری سلاح ، مواد منفجره و مهمات دستگیر شده اند و در حال برنامه ریزی برای حمله به شیعیان این جمهوری بوده اند.

در بیانیه وزارت امنیت این جمهوری آمده است که در ماه اکتبر کاربری با اسم مستعار با انتشار تصاویر این دو فرد دستگیر شده خواستار حمله به شیعیان و روحانیون شیعه در جمهوری آذربایجان شده بود.

شایان ذکر است اکثریت جمعیت این جمهوری مسلمان و شیعه می باشند.

کد مطلب 2181012

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