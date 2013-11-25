به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون شمشیربازی، مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور روز یکشنبه با برگزاری دیدارهای تیمی اسلحه اپه بانوان پیگیری شد. 12 تیم برگزار کننده این مسابقات بودند که از میان آنها همدان با عملکرد بهتر موفق به کسب عنوان نخست شد.

در رقابت‌های اسلحه اپه بانوان 16 بازی برگزار شد و در پایان بعد از همدان، تیم اردبیل به عنوان دوم دست یافت و تیم‌های اصفهان و آذربایجان غربی هم عنوان سوم مشترک را به خود اختصاص دادند.

با معرفی برترین تیم‌های اسلحه اپه بانوان، مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور در این اسلحه به پایان رسید. این رقابت‌ها از روز سه شنبه با برگزاری دیدارهای انفرادی اسلحه سابر بانوان پیگیری می‌شود.