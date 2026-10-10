امداد به ۱۵ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ آرادان- سرخه صدر حوادث بود

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حوادث جاده‌ای هفته گذشته در استان سمنان اظهار کرد: از مجموع ۱۵ حادثه ثبت‌شده، ۶ مورد مربوط به واژگونی خودروها، سه مورد ناشی از برخورد با موانع و ۶ مورد نیز مربوط به برخورد خودروها با یکدیگر بوده است.

وی با بیان اینکه واژگونی خودروها در این بازه زمانی ۱۷ مصدوم بر جای گذاشت، افزود: در حوادث ناشی از برخورد با موانع نیز ۱۰ نفر مصدوم شدند و برخورد خودروها با یکدیگر ۳۲ مصدوم به همراه داشت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان ادامه داد: در این مدت سه حادثه رانندگی منجر به فوت ثبت شد که شامل واژگونی و حریق تریلی در محور آرادان به سرخه، برخورد ایسوزو و کامیون در همین محور و تصادف زنجیره‌ای ۶ خودرو در محور دامغان به سمنان بود.

درخشان با اشاره به وقوع چند حادثه در محور آرادان به سرخه و مسیر برگشت آن بیان کرد: این محدوده در گزارش حوادث هفته گذشته، بیشترین تکرار تصادف را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین به تصادف زنجیره‌ای در کیلومتر ۸۷ محور دامغان به سمنان اشاره کرد و گفت: در این حادثه که با مشارکت دو دستگاه تریلی و چهار خودروی سواری رخ داد، یک نفر جان باخت و ۱۹ نفر مصدوم شدند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از رانندگان خواست با مدیریت سرعت، رعایت فاصله طولی و پرهیز از شتاب‌زدگی، در کاهش حوادث جاده‌ای مشارکت کنند.