  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۰۵

شمشیربازی قهرمانی کشور؛

آذربایجان شرقی قهرمان اسلحه سابر شد

آذربایجان شرقی قهرمان اسلحه سابر شد

مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور در اسلحه سابر با معرفی آذربایجان شرقی به عنوان تیم قهرمان و دیگر تیم‌های برتر به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور  پنجشنبه رقابت‌های تیمی اسلحه سابر در سالن شهید کلاهدوز برگزار شد. در این بخش از مسابقات که با حضور 14 استان برگزار شد، تیم آذربایجان شرقی بعد از انجام 16 بازی به عنوان نخست دست یافت. این تیم با غلبه بر یزد عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

بعد از آذربایجان شرقی و یزد، تیم‌های تهران و گیلان به طور مشترک در رده سوم مسابقات تیمی اسلحه سابر قرار گرفتند. مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور شنبه و یکشنبه آینده با برگزاری دیدارهای انفرادی و تیمی اسلحه اپه پیگیری می‌شود.

کد مطلب 2171579

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها