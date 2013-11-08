آذربایجان شرقی قهرمان اسلحه سابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور پنجشنبه رقابت‌های تیمی اسلحه سابر در سالن شهید کلاهدوز برگزار شد. در این بخش از مسابقات که با حضور 14 استان برگزار شد، تیم آذربایجان شرقی بعد از انجام 16 بازی به عنوان نخست دست یافت. این تیم با غلبه بر یزد عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

بعد از آذربایجان شرقی و یزد، تیم‌های تهران و گیلان به طور مشترک در رده سوم مسابقات تیمی اسلحه سابر قرار گرفتند. مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور شنبه و یکشنبه آینده با برگزاری دیدارهای انفرادی و تیمی اسلحه اپه پیگیری می‌شود.