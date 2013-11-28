تهران قهرمان قهرمانان شمشیربازی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور که از اوایل آبان‌ماه با برگزاری رقابت‌های اسلحه فوره بانوان آغاز شد، روز چهارشنبه با برگزاری دیدارهای تیمی اسلحه سابر بانوان در تهران به پایان رسید.

تهران، توابع تهران، یزد، اصفهان، آذربایجان غربی، گیلان، همدان، البرز و اردبیل 9 تیم برگزار کننده رقابت‌های تیمی اسلحه سابر بانوان بودند که طی آن و پس از انجام 13 بازی دو تیم یزد و تهران در رده‌های اول و دوم قرار گرفتند و عنوان سوم مشترک هم به تیم‌های البرز و گیلان اختصاص یافت.

در پایان این بخش از مسابقات اما، کمیته مسابقات فدراسیون شمشیربازی اقدام به تعیین و معرفی قهرمان قهرمانان کرد. این کار با لحاظ کردن مجموع امتیازات به دست آمده در دیدارهای انفرادی و تیمی برگزار شده هر سه اسلحه سابر، فلوره و اپه بانوان انجام شد که بر اساس آن تهران صاحب این عنوان شد.

بر اساس محاسبات صورت گرفته تهران با مجموع 222 امتیاز به عنوان قهرمان قهرمانان شمشیربازی کشور معرفی شد. از این حیث یزد با 156 امتیاز دوم شد و آذربایجان غربی و اصفهان هر یک با مجموع 150 امتیاز در رده سوم مشترک قرار گرفتند.