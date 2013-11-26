جشنواره تئاتر فجر مسافر جزیره کیش شد

قادر آشنا درباره وضعیت بودجه سی و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: ما مکاتباتی با معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتیم و آقای مرادخانی از ما ریز برآوردهای بودجه جشنواره تئاتر فجر را خواست و ما هم این برآوردها را ارائه دادیم. قرار بود این برآوردها به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شود. ما از طریق آقای مرادخانی برای دریافت بودجه جشنواره تئاتر فجر پیگیر هستیم.



مدیرکل هنرهای نمایشی یادآور شد: با توجه به اهتمام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برگزاری جشنواره تئاتر فجر، مشکلی برای بودجه سی و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر نخواهیم داشت. امسال جشنواره تئاتر فجر را پر و پیمان‌تر از دوره قبل برگزار خواهیم کرد.



وی از برگزاری افتتاحیه استانی سی و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در جزیره کیش خبر داد و گفت: با همکاری مدیریت جزیره کیش بخش استانی تئاتر فجر در این جزیره برگزار می‌شود و چند گروه نمایشی طی جشنواره در جزیره اجرا می‌شوند.



سی و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با دبیری اسماعیل عالی‌زاد برگزار می‌شود.