جشنواره تئاتر فجر مسافر جزیره کیش شد

قادر آشنا درباره وضعیت بودجه سی و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: ما مکاتباتی با معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتیم و آقای مرادخانی از ما ریز برآوردهای بودجه جشنواره تئاتر فجر را خواست و ما هم این برآوردها را ارائه دادیم. قرار بود این برآوردها به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شود. ما از طریق آقای مرادخانی برای دریافت بودجه جشنواره تئاتر فجر پیگیر هستیم.
مدیرکل هنرهای نمایشی یادآور شد: با توجه به اهتمام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برگزاری جشنواره تئاتر فجر، مشکلی برای بودجه سی و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر نخواهیم داشت. امسال جشنواره تئاتر فجر را پر و پیمانتر از دوره قبل برگزار خواهیم کرد.
وی از برگزاری افتتاحیه استانی سی و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در جزیره کیش خبر داد و گفت: با همکاری مدیریت جزیره کیش بخش استانی تئاتر فجر در این جزیره برگزار میشود و چند گروه نمایشی طی جشنواره در جزیره اجرا میشوند.
سی و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر با دبیری اسماعیل عالیزاد برگزار میشود.
مدیرکل هنرهای نمایشی با اشاره به اینکه دوره اخیر تئاتر فجر با مشکل بودجه مواجه نخواهد شد از افتتاحیه بخش استانی سی و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در جزیره کیش خبر داد.
