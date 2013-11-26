همایش حماسی بسیجیان عاشورایی در دامغان برگزار شد/ بسیج، گنجینه تمام نشدنی

به گزارش خبرنگار مهر، جانشین فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان صبح سه شنبه در همایش بزرگ بسیجیان دامغان، بسیج را بدنه فعال ملت دانست و گفت: بسیجی در تمام صحنه ها حضور حماسی دارد.

سرهنگ پاسدار اسحاق هراسانیان تصریح کرد: 34 سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران سپری می شود و با تمام توطئه هایی که دشمنان اسلام برای ما به وجود آوردند به فضل الهی و با هدایت های رهبر فرزانه انقلاب امروز به جایی رسیدیم که با اقتدار بسیار زیاد در دنیا حرف برای زدن داریم.

وی با تاکید بر اینکه همه مولفه ها و پارامترهای مربوط به اقتدار یک نظام را در اختیار داریم، تصریح کرد: کشور علوی و عاشورایی ما به برکت رشادت ها و جانفشانی های ملت سلحشور و دشمن ستیز خود توانسته است تا قله های اقتدار رای یکی پس از دیگری فتح کند.

بسیج، گنجینه تمام نشدنی برای ملت ایران

جانشین فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان با یادآوری اینکه حضرت امام (ره) به عنوان معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران با استراتژیک و راهبردهایی که از ابتدای پیروزی انقلاب با ایجاد نهاد تاثیرگذار بسیج، گنجینه تمام نشدنی را برای ملت به یادگار گذاشتند که همواره از برکات آن بهره مند هستیم.

هراسانیان خاطرنشان ساخت: امروز به واسطه پیشرفت های علمی در فن آوری های مختلف شامل نانو تکنولوژی، مهندسی، ژنتیک، پزشکی، علوم دفاعی، هواپیمای بدون سرنشین، حاصل 34 سال تلاش، مقاومت و جدیت رزمندگان و بسیجیان ما بوده که با روحیه انقلابی در همه صحنه ها خلق و به ارمغان آوردند.

دشمنان در مذاکرات ژنو سر تعظیم بر ملت ایران فرود آوردند

جانشین فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان در بخش دیگر از سخنان خود به مذاکرات ژنو اشاره داشت و افزود: یکی از موفقیت های تیم مذاکره کننده هسته ای پس از روزها تلاش و مقاومت این بود که دشمنان انقلاب بر ملت ما سر تعظیم فرود آوردند.

هراسانیان اضافه کرد: امروز ملت ما به برکت ولایت و به برکت خون پاک شهدا و حضور مقاوم و همیشه در صحنه توانست موفقیت های خوبی را کسب کند.

وی همچنین به اجتماع عظیم 50 هزار نفری بسیجیان در 29 آبان ماه جاری در محضر ولی امر مسلمین و فرمانده معظم کل قوا اشاره کرد و اظهار داشت: این اجتماع با شکوه، نمونه ای از فعالیت های سپاه بود که بسیجیان ما به عشق مولا و مقتدای خود در این اجتماع به یاد ماندنی حضور داشتند و بار دیگر ارادت و پایبندی خودشان را به انقلاب و رهبری اعلام کردند.

بسیج مایه عزت و عظمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان دامغان نیز در این همایش ضمن تاکید بر اینکه بسیج مایه عزت و عظمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، افزود: بنا به فرموده امام راحل "بسیج مدرسه عشق است" و بسیجیان در این مدرسه درس شهادت، ایثار، فداکاری و ولایتمداری را آموختند.

سرهنگ پاسدار سید محمدرضا حسینی با بیان اینکه بسیج از خود عملکردی درخشان بر جای گذاشته تصریح کرد: با تلاش و دلاورمردی های رزمندگان، ایثارگران و بسیجیان در طول هشت سال دفاع مقدس امروز ما توانستیم به موفقیت های خوب و در خور شان ملت رشید ایران دست پیدا کنیم.

وی گفت: امروز به برکت خون پاک شهدا و رشادت ها و جانفشانی های ایثارگران و رزمندگان است که به عزت و اقتدار بسیج و بسیجیان افزوده شد.

اجرای برنامه رزمی و همخوانی بسیجیان، مداحی یکی از ذاکران آل الله و سردادن شعارهای ضد استکباری، و حمایت از امام و رهبری از دیگر برنامه های این همایش بود.

در این همایش بسیجیان ادارات و عضو گردان های عاشورا و الزهرا(س)، خانواده معظم شهدا و پاسداران حضور داشتند.

امام جمعه، فرماندار، فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی، روسای ادارات و نهادهای دولتی، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر دامغان، رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب نیز از دیگر حاضران این همایش بودند.