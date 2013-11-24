بسیج یادآور بزرگمردان تاریخ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی تقوی عصر یکشنبه در جمع مسئولان هیئت های مذهبی شهرستان دامغان در محل اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان، بسیج را یاد آور مردان بزرگ تاریخ دانست و افزود: نیروهای ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮدﻣﯽ در دفاع مقدس که نماد پایداری و استقامت در برابر دشمنان نظام و انقلاب بود از دل همین هیئت های مذهبی و مساجد بیرون آمده و در حال حاضر هم در تمام صحنه های مختلف سیاسی و اجتماعی جامعه، بسیار تاثیر گذار هستند.

وی هفته بسیج را فرصت مجددی برای تجدید میثاق با ولایت دانست و اظهار داشت: همه باید ادامه ‌دهنده راه شهدا باشیم و در مسیر انقلاب اسلامی، بسیجی وار وارد عمل شویم.

تقوی تصریح کرد: بسیج یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است و همه آحاد ملت باید به این سمت و سو حرکت کنند.

وی در پایان به مسئولان هیئات مذهبی توصیه کرد: باتوجه به اهمیت و جایگاه دو فریضه الهی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر که یکی از مهمترین هدف قیام حضرت باعبدالله الحسین(ع) بوده تبلیغ و در جهت گسترش آن همچون تفکر بسیجی که مبتنی بر ایثار و شهادت است کوشش کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان در خاتمه، فرهنگ غیر اسلامی و مواد مخدر را دو تهدید بزرگ علیه جامعه اسلامی به ‌ویژه جوانان و نوجوانان دانست و گفت: امروزه مهمترین عامل نجات و ایمن سازی جوانان و نوجوانان از دسیسه های دشمن هوشیاری آنها نسبت به توطئه ها است.