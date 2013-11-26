نمایندگان اسد در نشست سوریه شرکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "لوران فابیوس" وزیر خارجه فرانسه گفت نشست آتی سوریه در ژنو نباید به یک نشست برای گفتگوی صرف تبدیل شود.

فابیوس در گفتگو با یک شبکه رادیویی فرانسوی تاکید کرد در نشست سوریه که در ژانویه آینده در ژنو برگزار می شود نمایندگان "بشار اسد" رئیس جمهوری این کشور حضور دارند، اما خود وی نه.

به گفته وزیر خارجه فرانسه در مورد حضور هیئت دولتی سوریه در این نشست بدون حضور اسد و نیز سران اپوزیسیون همچنان اختلاف نظرهایی وجود دارد. بر این اساس محور اصلی نشست ژنو 2 تشکیل یک دولت انتقالی در سوریه خواهد بود.

پیش از این "جان کری" وزیر خارجه آمریکا نیز طی اظهاراتی کنفرانس ژنو 2 را بهترین فرصت برای تشکیل دولت جدید در سوریه دانسته است. گفتنی است "اخضر الابراهیمی" نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفته است فهرست کشورهای شرکت کننده در کنفرانس ژنو 2 هنوز نهایی نشده است.