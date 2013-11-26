کشف 18 هزار لیتر سوخت قاچاق در زير بار پياز/ رد رشوه ميليونی پليس در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامي شهرستان لامرد با اعلام اين خبر گفت: مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان در اجراي طرح پاكسازي مناطق آلوده به مواد مخدر هنگام گشت زنی در گردنه "چاهشور" به دو دستگاه كاميون بنز به رانندگي افرادي به نام " م – ح " و " م - ز " مظنون شدند.

سرهنگ اکبر زلفي ادامه داد: هر دو کاميون که بوسیله بسته هاي پياز به طور كلي پوشانده شده و در حال عبور از گردنه "چاهشور" بودند توسط ماموران متوقف و در بازرسی از خودروها مشاهده شد هر دو خودرو داراي مخزن های 12 هزار لیتری جاسازي شده در زیر پیازها می باشند.

وي خاطر نشان كرد: هر دو کامیون به همراه متهمان جهت بررسی بیشتر به يكي از مقرهاي پليس منتقل که پس از تخلیه بار پیاز و بازرسی از کامیون ها در مجموع مقدار 18 هزار لیتر گازوئیل قاچاق از دو کامیون کشف شد.

سرهنگ زلفي با بيان اينكه متهمان جهت سیر مراحل قانونی به پلیس آگاهی شهرستان تحويل داده شدند، افزود: تحقيقات بيشتر پليس در اين خصوص همچنان ادامه دارد.

رد رشوه 23 ميليون ريالي پليس در فارس

ماموران انتظامي استان فارس با دست رد بر رشوه 23 ميليون ريال و 130 هزار ريالي صحت عمل خود را نشان دادند.

رييس بازرسي فرماندهي انتظامي فارس در تشريح جزييات اين خبر گفت: ماموران پليس اطلاعات شهرستان كازرون در اجراي طرح طرد اتباع بيگانه غير مجاز در سطح شهرستان، تعدادي اتباع غير مجاز را دستگير كردند.

سرهنگ ناصر كشاورز افزود: اتباع بيگانه جهت رهايي و تطميع ماموران پيشنهاد مبلغ 13 ميليون و 30 هزار ريال وجه نقد را به عنوان رشوه مي كند كه ماموران صحيح العمل ضمن رد رشوه مراتب را جهت انعكاس به مقام قضايي صورتجلسه كردند.

وي اظهار كرد: ماموران انتظامي شهرستان كازرون نيز سارق منزلي را كه مرتكب پنج فقره سرقت شده بود دستگير و اموال مسروقه را از وي كشف كردند.

رئيس بازرسي فرماندهي انتظامي فارس ادامه داد: پدر متهم چندين مرحله به ماموران مراجعه و جهت رهايي فرزندش از چنگال قانون پيشنهاد رشوه مي دهد كه مورد ارشاد و راهنمايي قرار مي گيرد اما با اصرار زياد اقدام به پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال وجه نقد به عنوان رشوه به مأمور پرونده مي كند كه آن مامور ضمن رد رشوه، مراتب را صورتجلسه مي كند.

سرهنگ كشاورز اضافه كرد: در عمليات ديگري ماموران پليس مبارزه با موادمخدر شهرستان ارسنجان در محور "خرامه" به سمت "ارسنجان" از شخصي با خودرو پيكان مقدار يك كيلو و 650 گرم ترياك كشف كه متهم جهت اغفال ماموران و رهايي از چنگال قانون اقدام به پرداخت مبلغ پنج ميليون و 100 هزار ريال وجه نقد به عنوان رشوه مي كند كه ماموران ضمن رد رشوه، مراتب را صورتجلسه و به مرجع قضايي اعلام كردند.

وي با تقدير از اقدام اين ماموران وظيفه شناس گفت: با وجود چنين ماموران مؤمن، متدين و متعهد در سازمان نيروي انتظامي، مجرمان و تبهكاران هيچ راهي براي فرار از دست قانون نخواهند داشت .

خودرو حامل كالاي قاچاق در جهرم متوقف شد

با تلاش ماموران انتظامي شهرستان جهرم استان فارس، يك دستگاه كاميون ايسوزو حامل كالاي قاچاق در آن شهرستان توقيف شد.

فرمانده انتظامي شهرستان جهرم در اين خصوص گفت: ماموران يگان امداد فرماندهي انتظامي شهرستان جهرم هنگام گشت زني به يک دستگاه خودرو ايسوزو مظنون شدند.

سرهنگ يوسف ملك زاده اظهار كرد: پس از متوقف كردن خودرو، در بازرسي از آن پنج هزار و 424 قوطي انواع آبميوه خارجي و 180كيلوگرم چاي قاچاق کشف شد.

وي گفت: در اين خصوص راننده خودرو به نام "ر- ع" دستگير و تحقيقات بيشتر در اين خصوص همچنان ادامه دارد.