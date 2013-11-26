برتری تیم ملی فوتسال برابر تیم پایگاه خبری فوتسال/ آشتی شمس و ترابیان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران عصر امروز سه‌شنبه در یک بازی دوستانه به مناسبت افتتاح پایگاه خبری فوتسال ایران با تمام قوا به مصاف تیم این پایگاه خبری رفت و با نتیجه 17 بر 3 مقابل این تیم به برتری رسید.

در این مسابقه حسین شمس به عنوان سرمربی و عباس ترابیان به عنوان سرپرست روی نیمکت تیم پایگاه خبری نشستند و این مسابقه‌ بهانه‌ای شد تا این دو مشکلات گذشته را کنار بگذارند.

برای تیم پایگاه خبری مهدی شمشیری، علی احدی، حامد اردهالی، مهدی جاویدی، علی سیاری، امیرحسین پورمحمد و مرتضی احمدی بازی کردند. همچنین تعدادی از پیشکسوتان تیم ملی فوتسال از جمله اصغر قهرمانی، امیر فراشی، جعفر ابراهیمی، علی کاظمی، مجتبی آهنگرانی، مجتبی معینی، کاظم محمدی و احمد پری آذر برای تیم پایگاه خبری بازی کردند.

در این مسابقه سید رضا افتخاری سرپرست کمیته فوتسال، اسماعیل صدیق رئیس کمیته فوتسال فیلیپین، حامد تسبیحی مدیرعامل باشگاه شهرداری ساوه هم حضور داشتند. خسوس کاندلاس سرمربی تیم ملی فوتسال در پایان این مسابقه اظهار امیدواری کرد برگزاری این مسابقه در سال‌های آینده هم تداوم داشته باشد.

تیم ملی فوتسال ایران پنجشنبه و جمعه این هفته دو بازی تدارکاتی با تیم ملی عراق برگزار خواهد کرد.