موفقیت هسته ای اخیر پروژه ایران هراسی غرب را پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی با قدردانی از تیم مذاکره کننده هسته ای کشور، گفت: موفقیت در مذاکرات هسته ای ژنو اقتدار نظام اسلامی را به جهانیان نشان داد.

به گفته وی این مذاکرات نشان داد که ایران اسلامی علاوه بر عرصه نظامی، در حوزه سیاسی نیز قدرتمند بوده و می تواند در مذاکره با دیگر کشورهای دنیا به برتری برسد.

امام جمعه بجنورد اضافه کرد: با به رسمیت شناخته شدن حق مسلم هسته ایران در توافقنامه ژنو، پروژه ایران هراسی که چندین سال بود از سوی کشورهای غربی پیگیری می شد؛ به اتمام می رسد.

حجت الاسلام یعقوبی اظهار کرد: در سال های اخیر دشمنان قصد ایران برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را باور نمی کردند اما با مذاکرات آگاهانه و منطقی تیم مذاکره کننده هسته ای نظام، کشورهای غربی خود به این موضوع اذعان کرده و آن را با زبان خود به جهانیان اعلام کردند.

به گفته وی اظهارات نمایندگان کشورهای گروه 1+5 در این مذاکرات اثبات کرد که ایران هیچ گاه به دنبال دستیابی به سلاح هسته ای نبوده و نیست.

رییس شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی گفت: نتیجه این مذاکرات ادعای برخی کشورهای غربی در مورد غیرصلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران را باطل کرد و نشان داد که این ادعاها دروغی بزرگ برای فریب مردم دنیا بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم یعقوبی اظهار کرد: در پایان این مذاکرات کشورهای گروه 1+5 با پذیرش قدرت جمهوری اسلامی، به خواسته های منطقی و به حق مذاکره کنندگان هسته ای نظام پاسخ مثبت دادند.

او تصریح کرد: با موفقیت تیم مذاکره کننده هسته ای ایران و پذیرش جایگاه واقعی جمهوری اسلامی از سوی کشورهای طرف مقابل، از این به بعد باید مذاکرات 2+5 جایگزین 1+5 شود.

به گفته قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی این مسأله که ما در برابر شش کشور جهان مذاکره کرده و متعهد شدیم که هیچ گاه به سمت ساخت بمب هسته ای نرفته و نمی رویم؛ در واقع آغاز راهی برای از بین بردن سوء برداشت ها و زمینه سازی برای ایجاد تمدنی اسلامی ایرانی است.