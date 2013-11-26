خروج گروههای مسلح از اردوگاه الیرموک/نبردهای سنگین در غوطه شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الاخباریه، وائل الحلقی نخست وزیر سوریه با اعلام اینکه دولت مقداری بقابل توجهی بنزین وسوخت وارد دمشق کرده حادثه تروریستی کشتار پزشکان و پرستاران را در بیمارستانی در منطقه مسیحی نشین دیرعطیه در حومه دمشق برا ه شدت محکوم کرد.

از سوی دیگر احمد الجربا رئیس ائتلاف موسوم به ملی سوریه ادعا کرد: با توجه به اینکه دولت موقت سوریه به ریاست احمد طعمه تشکیل شده است نامه ای طی روزهای آینده از سوی دولت موقت به اتحادیه عرب ارسال خواهد شد که در آن بر ضرورت واگذاری کرسی این اتحادیه به مخالفان سوری تاکید خواهد شد.

این در حالی است که شبکه روسیاالیوم اعلام کرد: توافقی میان گروههای مسلح و گروههای فلسطینی برای آتش بس منعقد شده است و گروههای مسلح از اردوگاه الیرموک دردمشق خارج می شوند.

این شبکه روسی بیان کرد: نیروهایی از واحدهای کمیته های مردمی فلسطین به منطقه الریجه وارد شدند و کنترل خیابان سی ام را در اختیار گرفتند و در برخی مناطقی که گروههای مسلح در آن بودند مستقر شدند.

از سوی دیگر شبکه المیادین از نبردهای سنگین در غوطه شرقی در حومه دمشق میان ارتش سوریه و گروههای مسلح خبر داد.

این شبکه افزود: این درگیری ها در مناطق القیسه،بلده مرج السلطان در جریان است و ارتش سوریه به دنبال ورود به این مناطق از چهار محور با هدف محاصره مناطقی که گروههای مسلح به آن وارد شده اند است.

المیادین اعلام کرد: گروههای مسلحی که از اردن وارد غوطه شده اند به سبب عدم شناخت منطقه شرایط دشواری دارند در حالی که ارتش سوریه تمامی مناطق را به خوبی می شناسد.