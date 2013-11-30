هلاکت شمار زیادی از تروریستها در حماه/ دو سرکرده جیش الاسلام کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، در عملیات جدید ارتش سوریه در منطقه "بادیه شاعر" در حومه جنوبی حماه شمار زیادی از تروریستها کشته شدند.

همچنین چندین تروریست در منطقه معترم در کوه الاربعین طی درگیری با ارتش سوریه کشته شدند. در این درگیریها چندین تروریست لیبیایی و تونسی نیز کشته شدند.

دیگر تحولات امنیتی سوریه به شرح زیر است:

- کمیته های حمایت مردمی و تروریستها امروز شنبه در منطقه التوینه در استان الحسکه به شدت درگیر شدند.

- ارتش سوریه به تجمع گروههای تروریستی در اطراف منطقه الضمیر در حومه دمشق حمله کرد.

- "عبدالکریم شریده" و "احمد طیاره" دو تن از سرکردگان گروه تروریستی جیش الاسلام در هنگام فرار از منطقه النبک به دست نیروهای امنیتی سوریه به هلاکت رسیدند.