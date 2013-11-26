طرح رایگان واکسیناسیون تب برفکی دام های سنگین در شهرستان بناب آغاز شد

مهدی حامی عصر سه شنبه در جلسه کارگروه آب و کشاورزی بناب با اعلام این مطلب افزود: دراین طرح 55 هزار رأس جمعیت گوسفندی درسطح منطقه پیش بینی شده بود که افزون بر 70 هزار رأس در این طرح قرار گرفتند و 13 درصد فراتر از برنامه پیش بینی شده بود.

وی سپس از شروع اجرای طرح رایگان واکسیناسیون تب برفکی جمعیت گاوی منطقه خبرداد و تصریح کرد: پیش بینی شده در اجرای این طرح 13 هزار رأس گاو واکسینه شوند که تا 25 آذرماه جاری ادامه دارد.

رئیس اداره دامپزشکی بناب با انتقاد از کمرنگ بودن بحث آموزش و ترویج در سطح منطقه اظهارکرد: در بحث ترویج و آموزش کمتر کار شده است و استقبال خوبی از بیمه دام صورت نمی گیرد که قطعاً تبعات آن متوجه دامپزشکی است.

وی همچنین ازکاهش افراد مبتلا به تب مالت از 358 نفر در سال 87 به 75 نفر در سال 91 خبرداد و گفت: براساس آمار شش ماهه اول سال 92 تعداد مبتلایان به این بیماری در شهرستان 34 مورد است که سعی می کنیم آن را به صفر برسانیم.

حامی تصریح کرد: درظرف چهار سال روند کاهش مبتلایان به این بیماری مثبت بوده و دربناب نسبت به شهرهای استان بیشترین کاهش تب مالت را شاهد بودیم که این کاهش آمار نتیجه واکسیناسیون و برگزاری کلاسهای ترویجی و آموزشی است.