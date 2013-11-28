۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۵۶

تنیس روی میز جام فجر - تهران؛

پنج برد و سه باخت نمایندگان ایران در روز نخست مسابقات

پینگ‌پنگ‌بازان نوجوان و جوان ایران در آغاز نهمین دوره مسابقات جام فجر در بخش تیمی دختران و پسران صاحب پنج پیروزی شدند. آنها همچنین نتیجه سه دیدار را هم واگذار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، نهمین دوره مسابقات تنیس روی میز جام فجر از امروز پنجشنبه با حضور 30 پینگ‌پنگ‌باز ایرانی و نمایندگانی از 6 کشور خارجی در تهران آغاز شد. در آغاز این دوره از مسابقات که دارای رنکینگ جهانی است و در بخش پسران، تیم "الف" جوانان در دیدار نخست با نتیجه 3 بر صفر اردن را شکست داد اما دومین دیدار خود را با نتیجه 3 بر یک به هند واگذار کرد.

در رده سنی نوجوانان پسر نیز تیم "الف" پس از پیروزی 3 بر صفر برابر لیبی مقابل بلاروس با نتیجه 3 بر یک متحمل شکست شد در حالیکه تیم "ب" با همین نتیجه یعنی 3 بر یک هند را شکست داد. این تیم در دیدار نخست خود موفق به شکست 3 بر صفر اردن شده بود.

در بخش دختران مسابقات تنیس روی میز جام فجر نیز تیم "الف" جوانان 3 بر یک هند مقابل هند شکست خورد در حالیکه تیم "ب" با نتیجه 3 بر صفر ترکمنستان را شکست داد.

نهمین دوره مسابقات تنیس روی میز جام فجر در رده سنی نوجوانان و جوانان به مدت سه روز در تهران پیگیری می‌شود.



 


 

کد مطلب 2184733

