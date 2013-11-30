محمد زارع پور در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مسابقات تنیس روی میز جام فجر نوجوانان و جوانان در تهران ابراز رضایت کرد و اظهارداشت: این اولین دوره این مسابقات در بخش دخترن بود که همزمان با نهمین دوره رقابت‌های بخش پسران آغاز شد. به همین دلیل این مسابقات برای نخستین‌بار صاحب رنکینگ جهانی شد و از این حیث تاثیر زیادی در سطح تیم‌های شرکت کننده داشت.

وی با بیان اینکه سال پیش برای رنکینگ‌دار شدن مسابقات جام فجر نوجوانان و جوانان رایزنی‌های لازم را انجام دادیم، تصریح کرد: البته شرط رنکینگ دار بودن هر رویداد برگزاری همزمان رقابت‌های آن در هر دو بخش پسران و دختران است به همین دلیل امسال با اضافه شدن مسابقات بخش دختران، رقابت‌های جام فجر این رده سنی صاحب رنکینگ شد و با این عنوان در فدراسیون جهانی به ثبت رسید.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز با اشاره به حضور تیم‌های خارجی شرکت کننده در مسابقات جام فجر نوجوانان و جوانان تاکید کرد: با توجه به رنکینگ‌دار شدن مسابقات، شاهد استقبال خوبی از سوی تیم‌های خارجی بودیم. هند، مجارستان و بلاروس از بهترین تیم‌های خارجی شرکت کننده هستند که حضور نمایندگان آنها تاثیر زیادی در کیفیت مسابقات داشته است. اما خوشبختانه با وجود حضور نمایندگان این کشورها، پینگ‌پنگ‌بازان کشورمان تاکنون نتایج خوبی کسب کرده‌اند.

زارع‌پور تصریح کرد: در بخش پسران تیم الف جوانان که با شکست تیم ب فینالیست شده بود با غلبه بر هند به عنوان قهرمانی رسید. تیم نوجوانان الف هم در رقابت با حریفان خود به عنوان نخست دست یافت. در بخش دختران نیز تیم نوجوانان نایب قهرمان شد و تیم جوانان الف صاحب عنوان سوم مشترک شد. در کل اینکه پینگ‌پنگ‌بازان ایران عملکرد خوبی برابر حریفان‌شان داشتند و عنوان‌های به دست آمده هم نشان از همین عملکرد را دارد.

"شاید هم عنوان‌های به دست آمده توسط پینگ‌پنگ‌بازان ایران به خاطر ضغف حریفان بوده است"؟، وی در پاسخ به این پرسش گفت: کشورهایی که اقدام به اعزام نمایندگان خود به ایران کرده‌اند همگی در تنیس روی میز از سطح نسبتا خوبی برخوردار هستند به خصوص سه کشور هند، مجارستان و بلاروس که بازیکنانی مطرح هم دارند. در کل اینکه همه تیم‌ها با بهترین نفرات خود به تهران آمده‌اند و پینگ‌پنگ‌بازان ایران هم با خاطر عملکرد بهترشان موفق به کسب عنوان شده‌اند.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز از برگزاری همه ساله مسابقات جام فجر نوجوانان و جوانان در همین مقطع زمانی خبر داد و در پاسخ به این پرسش که "چرا این مسابقات که با نام جام فجر است در همان ایام دهه فجر برگزار نمی‌شود"؟، خاطرنشان کرد: برای این ایام فدراسیون درگیر مسابقات جام فجر رده سنی بزرگسالان است که آن هم به خاطر رنکینگ جهانی اهمیت بالایی برای‌مان دارد. به همین دلیل طبق هماهنگی صورت گرفته از سال آینده مسابقات رده سنی نوجوانان و جوانان دهه فجر را در همین ایام برگزار می‌کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که "برنامه‌های تیم ملی از چه زمان از سر گرفته می‌شود"؟، گفت: تمام برنامه‌های فدراسیون تا جام فجر نوجوانان و جوانان بود. امروز این مسابقات تمام می‌‍شود و از فردا برنامه‌ریزی‌های‌مان برای تیم ملی را آغاز می‌کنیم. فعلا هیچ برنامه‌ای برای این تیم نهایی نشده است.

" فدراسیون تنیس روی میز طی هفته گذشته با سه استعفا در کمیته‌های مختلف مواجه شد. پیش از آن هم که سرمربی تیم ملی از سمت خود کناره‌گیری کرده بود. دلیل این استعفاهای متوالی چیست"؟، زارع‌پور به این پرسش پاسخی نداد و گفت که در مورد آن بعدا صحبت می‌کند.