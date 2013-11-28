نام جادوگر در لیست 18 نفره تراکتورسازی/ کریمی به بازی با پرسپولیس رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سرانجام پس از حرف و حدیث های فراوان، علی کریمی به دیدار حساس تیم تراکتورسازی برابر پرسپولیس در هفته شانزدهم لیگ برتر رسید.

این هافبک تکنیکی ملقب به جادوگر که فصل گذشته در پرسپولیس توپ می زد، در بازی برگشت تیم تراکتورسازی برابر تیم سابقش حضور خواهد داشت.

البته نام علی کریمی در لیست 18 نفره تراکتورسازی برای بازی با پرسپولیس قرار گرفته و اینکه او در این بازی به میدان خواهد رفت، بستگی به نظر مجید جلالی دارد.

کریمی بدلیل مصدومیت کهنه خود در تمرینات چند روز گذشته تراکتورسازی غایب بوده اما امروز در کنار سایر بازیکنان تیمش آخرین تمرین قبل از رویارویی با پرسپولیس را انجام داده است.

تراکتورسازی از ساعت 15 فردا جمعه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز میزبان تیم پرسپولیس تهران است.