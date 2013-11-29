سفر اوباما در نیمه دوم سال 2014 به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الجریده کویت به نقل از آنچه منبع دیپلماتیک آمریکایی خواند، مدعی سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به تهران در نیمه دوم سال آینده میلادی شد.

این منبع ادعا کرد: تمایل مشترکی در این باره وجود دارد، اما جزئیات آن هنوز مشخص نیست و اوباما منتظر دعوت رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است تا سیاست جدید خود در منطقه بر اساس اصل عدم دخالت نظامی و توازن را پیاده کند.

این منبع آمریکایی مدعی شد: باراک اوباما می خواهد که اولین رئیس جمهوری آمریکایی باشد که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به این کشور سفر می کند تا خود را حامی صلح و گفتگو حتی با کسانی که شعار مرگ بر آمریکا سر می دهند نشان دهد.