تساوی خانگی استقلال برابر گسترش فولاد/ فرصت صدرنشینی از دست رفت!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های استقلال و گسترش فولاد تبریز در آخرین بازی هفته شانزدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال به مصاف هم رفتند. در این بازی که از ساعت 17:30 امروز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد دو تیم در پایان به تساوی بدون گل رضایت دادند. استقلال با این برد 28 امتیازی شد و در رده سوم جدول قرار گرفت.

این بازی دو نیمه متفاوت داشت. در نیمه اول یک بازی کاملا کسل کننده را شاهد بودیم که تنها چند موقعیت نصفه و نیمه در آن خلق شده بود ولی در وقت دوم شرایط بهتر شد و به خصوص با بازی رو به جلوی استقلال یخ ورزشگاه تا حدی آب شد.



در نیمه نخست استقلال نتوانست بازی چندان خوبی را مقابل اندک تماشاگران خود ارائه کند. ضربه ایمان موسوی در لحظات اولیه و شوت از راه دور رسول علیزاده نشان از برتری اولیه مهمان مقابل استقلال داشت. در دقیقه 17 این دیدار جابر انصاری تا آستانه گلزنی پیش رفت ولی ضربه سر خطرناک او را رحمتی به کرنر فرستاد.



استقلال نخستین موقعیت حمله خود را در دقیقه 19 خلق کرد. شوت راه دور پژمان نوری را محسن فروزان با یک شیرجه بلند به کرنر فرستاد. آندرانیک تیموریان هم در دقیقه 20 با یک شوت راه دور دیگر دروازه حریف را تهدید کرد تا از فشار اولیه حریف کاسته شود.



استقلال که نسبت به دقایق اولیه این بازی بهتر بازی می‌کرد در دقیقه 31 بازی دروازه حریف را تهدید کرد. در این لحظه ضربه نظری از بالای دروازه حریف به شکل خطرناکی به اوت رفت. یک دقیقه بعد مهرداد بایرامی از کمند مدافعان استقلال گریخت ولی ضربه نهایی را به آرامی تقدیم رحمتی کرد!



بازی کسل کننده دو تیم تا پایان نیمه نخست ادامه یافت و در نهایت بدون آنکه توپی از خط دروازه‌ها عبور کند این دو تیم به رختکن رفتند.

در نیمه دوم وضعیت متفاوت شد. استقلال که برای صدرنشینی نیاز به برد داشت فشار را بیشتر کرد. قلعه‌نویی بعد از اینکه 13 دقیقه از این نیمه گذشت اولادی را جایگزین جمشیدیان کرد تا مهاجم سابق پرسپولیس برای نخستین بار با پیراهن آبی به میدان برود.

شوت راه دور تیموریان و ضربه سر منتظری که توسط دروازه‌بان حریف مهار شد از حملات آبی‌ها در این دقایق حکایت می‌کرد. در دقیقه 64 نیز تیموریان شانس خود را از فاصله 30 متری امتحان کرد ولی این ضربه هم قفل دروازه حریف را بازی نکرد.

در دقیقه 64 بازیکنان گسترش فولاد یک ضد حمله برق آسا را ایجاد کردند که ضربه محکم مهاجم این تیم را رحمتی دفع کرد. گسترش فولاد که در ضد حملات خطرناک نشان می‌داد در دقیقه 77 بهترین فرصت بازی را توسط ایمان موسوی از دست داد. او در مصافی تک به تک با رحمتی توپ را به بیرون زد.

بازی دو تیم در دقایق پایانی هم جذاب بود. در دقیقه 82 ضربه محمد قاضی را فروزان دفع کرد. فشار استقلال در دقایق پایانی حاصلی نداشت و این بازی با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

استقلال با این تساوی فرصت صدرنشینی را از دست داد. شاگردان قلعه‌نویی 28 امتیازی شدند و به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به فولاد خوزستان در رده سوم جدول ایستادند. گسترش فولاد هم با 18 امتیاز در مکان یازدهم جدول باقی ماند.



قضاوت این بازی بر عهده تورج حق وردی بود. پیش از شروع این بازی نیز از جواد نکونام تقدیر شد.

جدول رده بندی:

1- تراکتورسازی تبریز 29 امتیاز - تفاضل گل 10

2- نفت تهران 29 امتیاز - تفاضل گل 8

3- استقلال 28 امتیاز - تفاضل گل 6

4- فولاد 28 امتیاز - تفاضل گل 3

5- پرسپولیس 27 امتیاز