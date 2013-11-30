کاروان مهربانی یار در پیچ و خم روستاهای دورافتاده/ برایم کمی کتاب بیاور

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان فرهنگی اهدای کتاب راهی جاده های پرپیچ و خمی می شود تا کمی اشتیاق با خود ببرد؛ اشتیاق دیدار یار مهربان در روستاهای دورافتاده این دیار؛ جایی که بچه ها کتابهای قصه را کم دارند تا قصه های هر روزشان بدون کتاب باشد.

روستا به روستا اشتیاق دیدار مضاعف می شود؛ هر جا که کاروان بساط می کند مشتری هایش یک به یک به استقبال یار مهربان می آیند؛ اینجا جای خالی کتاب عطش بچه ها را افزون تر کرده تا کتابهای قصه شوق شان را لبریز کند.

کلاسها و مدرسه های رنگ و رو رفته ای که جای خالی کتاب در قفسه هایشان راز اشتیاق بچه ها را برملا می کند روایت دورافتادگی این روستاها نه از مراکز شهرستان و استان بلکه دورافتادن از گنج بی رنج یعنی کتاب است تا روزمره گی بچه ها تنها با کتابهای درسی و مشق هر روزه پر شود.

کتاب که برای اهالی این مدارس دورافتاده حکم کیمیا دارد می تواند جرعه ای شیرین در کام این بچه ها باشد، شیرینی که در صورت استمرار می توان شاهد اثرات آن در شیرین کامی فرهنگ عمومی در روستاها بود.

بچه ها یکی یکی جلو می آیند تا نصیب شان را از نگاه کاروان یار مهربان برچینند تا در چشم هایشان تمنای داشتن کتاب قصه ای کوچک اوج بگیرد. سرِ عوض کردن کتابهایشان با هم از همین الان وعده می گذارند تا کمی از طعم کتاب دوست دیگرشان بچشند.

کاروان اهدای کتاب طرحی فرهنگی است که با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان به اجرا رفته تا اندکی تسلی باشد بر درد بی مهری به کتابخوانی در جای جای شهرها و روستاهای کشورمان.

وقتی اشتیاق بچه ها را در استقبال از کاروان اهدای کتاب می بینی دوست داری همه کتابهای به بطالت رفته در قفسه های کتاب را برایشان به ارمغان ببری تا شاید کتابهای خاک گرفته را هم نصیبی از نگاهی باشد.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان می گوید که طرح اهدای کتاب به مدارس روستاهای دورافتاده را با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کلید زده اند.

ماشاء الله امان الهی بهاروند با یادآوری اینکه تنها در طول هفته کتاب بیش از سه هزار جلد کتاب به کودکان روستایی اهدا شده است، ادامه می دهد: ما آمادگی داریم که در طول سال این برنامه را استمرار دهیم.

وی معتقد است که کمتر از این دست کارها در حوزه کتاب صورت گرفته است و ادامه می دهد: استقبال و اشتیاق بچه های روستایی از کاروان فرهنگی اهدای کتاب به گونه ای بود که نشان می دهد جای خالی اجرای چنین طرح هایی احساس می شود.

امان الهی بهاروند با یادآوری اینکه بسیاری از این مدارس که کار اهدای کتاب در آنها صورت گرفت فاقد کتابخانه هستند، می گوید: با اجرای چنین طرح هایی شاید بتوان بخشی از نیاز دانش آموزان روستایی به کتاب را تامین کند.

وی کتابهای توزیع شده در میان این مدارس را در حوزه کودک و نوجوان عنوان می کند و ادامه داد: اعتقاد داریم هر کاری که در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی صورت گیرد کمک به ارتقا فرهنگ عمومی خواهد بود.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان یادآور می شود که توزیع کتاب و ترغیب دانش آموزان به کتابخوانی علاوه بر تشویق آنها به مطالعه می تواند انگیزه آنها را در این حوزه مضاعف کند.

امان الهی بهاروند بر روانه کردن یار مهربان به مناطقی که دسترسی کمتری به کتاب دارند، تاکید می کند و یادآور می شود: توسعه فرهنگی زیربنای توسعه در ابعاد دیگر است و ترویج کتابخوانی می تواند روند توسعه فرهنگی را در روستاها و مناطق دورافتاده تسهیل کند.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان نیز از استقبال دانش اموزان از کاروان اهدای کتاب می گوید و ادامه می دهد: در این راستا کار توزیع و اهدای کتاب در روستاهای اطراف شهرستان خرم آباد صورت گرفته است.

کائیدی با اشاره به اجرای این طرح با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی می گوید: تلاش کردیم در جریان اهدای کتاب برنامه های فرهنگی، هنری و ادبی دیگری نیز برای دانش آموزان روستایی برگزار کنیم.

وی ادامه می دهد: با اجرای برنامه ها ضمن ایجاد فضایی بانشاط برای دانش آموزان مسابقاتی را نیز برگزار و جوایزی را اهدا کردیم تا بتوانیم حضور کاروان کتاب در روستا را در ذهن بچه ها ماندگار کنیم.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان عنوان می کند: علی رغم بضاعت محدودی که داریم سعی کردیم در برخی مدارس روستاهای محروم نیز کار تجهیز کتابخانه ها را انجام دهیم که امیدواریم با همکاری دستگاههای مرتبط این روند استمرار داشته باشد.

کاروان کتاب در میان دانش آموزان کتابهایش را توزیع کرده و آنها با اشتیاقی تمام به دوربین لبخند می زنند تا ملاقاتشان را با یار مهربان در حافظه تصویر ثبت کنند. به نظر می رسد برای ترویج کتابخوانی باید کتاب را روانه جای جای کشور کرد تا از خاک خوردن یار مهربان در قفسه ها جلوگیری شود؛ یادمان نرود کمی دور تر از شهرهای ما کودکانی هستند که تشنه کمی کتاب اند.

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گزارش: زهرا حسینی