تدوین طرح عملیاتی توسعه و تقویت گردشگری داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رحمانی موحد با تشریح مهمترین اقدامات این معاونت در 100 روز گذشته افزود: ادارات کل این معاونت در 100 روز گذشته با طراحی و اجرای برنامه هایی درصدد سامان دهی مشکلات گذشته و بهبود وضعیت آینده هستند.

وی گفت: تدوین طرح عملیاتی توسعه گردشگری داخلی جهت توسعه همه جانبه صنعت گردشگری در کشور، تدوین طرح عملیاتی سفرهای خاص شامل سفرهای کارکنان سازمان، دانشجویان و دانش آموزان، کارگران و زوجهای جوان، پیش نویس سند ملی توسعه صنایع دریایی که در دست تهیه است ، پیگیری برگزاری جلسات کار گروههای تخصصی کمیته گردشگری دریایی و مصوبات آن، آماده شدن sub portal گردشگری دریایی، راه اندازی سایت خانه اقامت و... از مهمترین برنامه هایی است که دفتر گردشگری داخلی این معاونت در 100 روز گذشته انجام داده است.

رحمانی افزود: عقد تفاهمنامه با انجمن گردشگری ورزشی فدراسیون ورزشهای همگانی در طول هفته گردشگری، برگزاری جشنواره گردش و ورزش با همکاری فدراسیون ورزشهای همگانی در حاشیه دریاچه خلیج فارس پارک چیتگر، رونمایی از کارت و پلاک جدید اماکن استیجاری طی مراسمی در حاشیه نشست مدیران و معاونین معاونت گردشگری با راهنمایان گردشگری برج میلاد، برگزاری جشنواره بین المللی اقوام در استان گلستان و افتتاح دفتر پلیس گردشگری در شهرستان بندر گز، افتتاح 18 مرکز رزرواسیون گردشگری در استان مازندران، تهیه پیش نویس دستورالعمل کمیته گردشگری علمی و فرهنگی و برگزاری اولین جلسه هم اندیشی درخصوص توسعه گردشگری علمی و فرهنگی و اجرای دومین نشست تخصصی کارشناسان و مسئولین گردشگری ورزشی در استانهای کشور از جمله برنامه هایی است که دفتر توسعه گردشگری داخلی این معاونت در 100 روز گذشته آنها را انجام داده است.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در تشریح مهمترین برنامه های دفتر گردشگری گفت: برگزاری کمیته فنی مشترک گردشگری جمهوری اسلامی ایران و تونس، شرکت در نشست هماهنگی کمیته فنی آتی مشترک گردشگری ایران و عمان، انجام اقدامات و پیگیریهای لازم از طریق کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران جهت شرکت در نمایشگاه های گردشگری خارجی مصوب، تداوم پیگیریها و اقدامات لازم جهت لغو روادید با کشورهای بازار هدف، برنامه ریزی برای شرکت در هشتمین اجلاس وزرای گردشگری کشورهای اسلامی در گامبیا، برپایی غرفه در چهارمین نمایشگاه تجاری کشورهای اسلامی (OIC) در محل دائمی نمایشگاه­های بین المللی تهران، همکاری و مشارکت در برگزاری چهارمین اجلاس بین المللی گردشگری سلامت کشورهای اسلامی در مشهد، برنامه ریزی جهت شرکت در دومین کنفرانس بین المللی جنوب قفقاز در باتومی، برنامه ریزی جهت شرکت در دوازدهمین نشست وزرای ACD با موضوع "ارتقاء گردشگری آسیا" و شرکت در نشست مشترک گردشگری با موسسه صلح ساساکاوای ژاپن در راستای توسعه همکاریهای گردشگری ایران و ژاپن نیز از مهمترین برنامه­ های دفتر امور گردشگری خارجی است.

وی افزود: ساماندهی اقامتگاهها در محیط طبیعی، توانمند سازی جوامع محلی و بخش خصوصی، استاندارد سازی اقامتگاههای بوم گردی، پیگیری هدایت و نظارت توسط کمیته های طبیعت گردی استانی و تقویت بخشی جوامع محلی، صدور اولین مجوز اقامتگاه بوم گردی در استان اصفهان و آماده سازی بیش از 30 مجوز اقامتگاه بوم گردی در کشور، تهیه پروپوزال مطالعه و تدوین مسیرهای طبیعت گردی کشور، فعال سازی دهیاران روستاهای هدف گردشگری دارای اولویت به منظور پیگیری مطالبات روستاهای هدف گردشگری و پیگیری اخذ نتایج و موفقیت ها در 120 روستای دارای اولویت هدف گردشگری از دیگر برنامه های مهم این معاونت است.

رحمانی موحد در ادامه به دیگر برنامه های این معاونت در 100 روز گذشته اشاره کرد و گفت: تدوین بسته آموزش روستاهای هدف گردشگری و هماهنگی با کمیته های طبیعت گردی در استانها به منظور اجرای برنامه های آموزشی در روستاهای هدف، حفاظت و معرفی غارها به عنوان یکی از جاذبه های ممتاز طبیعت گردی کشور و ثبت جهانی غار نمکی قشم به عنوان طولانی ترین غار نمکی جهان، تشکیل کار گروه فرعی ذیل کار گروه ثبت آثار طبیعی به منظور تدوین پرونده ثبتی برای غار نمکی قشم، اجرای پاکسازی 5 غار در سراسر کشور، برگزاری همایش اکوتوریسم، آب و تلاش برای حفاظت از آینده مشترک ازدیگر برنامه هایی ا ست که در 100 روز گذشته انجام شده است.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ادامه داد: ورود و تصحیح اطلاعات واحدهای بین راهی به رایانه، بررسی 22 پرونده متقاضیان ثبت شرکتها، بررسی 2 هزار پرونده متقاضیان اخذ مجوز بند (ب)، بررسی 35 پرونده دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز و... از جمله اقداماتی است که در 100 روز گذشته انجام شده است.

رحمانی موحد گفت: معاونت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین دستگاههای فرهنگی کشور که به موضوع مهم سفر دربعد داخلی و خارجی توجه دارد، با برنامه ریزی های کارشناسی شده درصدد است تا علاوه بر تقویت و توسعه گردشگری داخلی به دنبال افزایش جذب گردشگران خارجی به کشور باشد که به طور حتم دستیابی به این مهم می تواند در ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای کشور نقش موثری ایفا کند.

