به گزارش خبرگزاری مهر، نایب رئیس میلان به مدت 27 سال است که در میلان حضور دارد و با این تیم به هشت عنوان قهرمانی رقابتهای سری آ دست یافته است. گالیانی همچنین با میلان به پنج عنوان قهرمانی اروپا رسیده است.

به نظر می‌رسد توفانی در میلان در آغاز وزیدن است. این توفان قطعا به "ماسیمو آلگری" سرمربی این تیم هم خواهد وزید. میلان در حال حاضر در رده سیزدهم جدول رده بندی رقابتهای سری آ قرار دارد.

اسکای اسپورتس ایتالیا گزارش داده میلان به سرعت جانشین گالیانی را پیدا خواهد کرد و در این میان از "پائولو مالدینی" به عنوان مدیرعامل باشگاه نام برده می‌شود.

"بارابارا برلوسکونی"، دختر "سیلویو برلوسکونی" به نظر می‌رسد در بروز این تغییر و تحولات نقش اساسی دارد.

پائولومالدینی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به همراه تیم فوتبال ستارگان میلان راهی تهران شده بود و در دیداری خیریه به مصاف پیشکسوتان پرسپولیس رفت. این دیدار با برتری 3 بر یک میلانی ها به پایان رسید.