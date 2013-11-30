بردهای اسپرز و میامی ادامه دارد/ دالاس با یک امتیاز اختلاف باخت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم سن آنتونیو اسپرز صدرنشین کنفرانس غرب رقابتهای بسکتبال حرفه‌ای NBA بامداد امروز شنبه در زمین اورلاندو مجیک به برتری 109 بر 91 دست یافت تا چهاردهمین برد خود را جشن بگیرد. در این بازی که در حضور 15 هزار و 159 تماشاگر سالن "ام‌وی سنتر" شهر اورلاندو برگزار شد "تیم دانکن" فوروارد اسپرز با کسب 19 امتیاز و 9 ریباند نقش موثری را در کسب این برد داشت.

میامی هیت نیز سیزدهمین برد خود را در زمین تیم تورنتو رپتورز به دست آورد. در این بازی که در حضور 18 هزار و 290 تماشاگر سالن "ایر کانادا سنتر" شهر تورنتو برگزار شد تیم میامی با حساب 90 بر 83 از سد میزبان خود گذشت. "لبرون جیمز" در این بازی 27 امتیاز کسب کرد و بار دیگر ستاره میامی شد. "دیمار دیروزان" گارد تیم رپتورز هم با کسب 25 امتیاز بهترین بازیکن این تیم بود.

تیم دالاس موریکس در زمین آتلانتا هاوکس و در برابر 15 هزار و 463 طرفدار این تیم که در سالن "فیلیپس" سر و صدای زیادی به راه انداخته بودند در لحظات پایانی بازی برده را از دست داد و 88 بر 87 شکست خورد. "درک نوویتسکی" فوروارد آلمانی دالاس 16 امتیاز کسب کرد ولی تلاش او در لحظات پایانی مثمرثمر واقع نشد. در آنسوی میدان هم "جف تیگو" با کسب 25 امتیاز ستاره تیم آتلانتا بود.

لس آنجلس لیکرز که نسبت به روزهای ابتدایی فصل شرایط بهتری پیدا کرده است این بار در زمین تیم دیترویت پیستونز 106 بر 102 برنده شد. "وسلی جانسون" با کسب 27 امتیاز ستاره لیکرز در این دیدار بود. "رادنی استاکی" هم با 22 امتیاز در ترکیب دیترویت بهتر از سایرین ظاهر شد. 15 هزار و 202 نفر در سالن "پلیس آو آبورن هیل" شهر دیترویت این بازی را نظاره‌گر بودند.

در سایز بازیهای بامداد روز شنبه این نتایج به دست آمد:

* یوتا جاز 101 - فینیکس سانز 112

* دنور ناگتز 97 - نیویورک نیکس 95

* فیلادلفیا سونی سیکسرز 105 - نیو اورلینز پلیکان 121

* ایندیانا پیسرز 93 - واشنگتن ویزاردز 73

* اوکلاهما سیتی 113 - گلدن استیت وریرز 112

* هوستون راکتس 114 - بروکلین نتز 95

* بوستون سلتیکس 103 - کلیولند کاوالیرز 86

* شارلوت بابکتس 92 - میلواکی باکس 76

* ساکرامنتو کینگز 98 - لس آنجلس کلیپرز 104