میامی در خانه مقابل دیترویت تسلیم شد/ پیروزی دالاس و بوستون

به گزارش خبرنگار مهر، تیم میامی هیت بامداد امروز چهارشنبه در سالن اختصاصی خود، "آمریکن ایرلانیز" و در حالی که از حمایت 19 هزار و 741 تماشاگر برخوردار بود، برابر بازی دفاعی تیم "دیترویت پیستونز" کاری از پیش نبرد و با حساب 107 بر 97 نتیجه را واگذار کرد.

در این بازی دیترویت با یک کار گروهی مدافع عنوان قهرمانی را تسلیم کرد. "کلی سینگلر" با کسب 18 امتیاز بهترین بازیکن دیترویت بود. "لبرون جیمز" نیز با 23 امتیاز، 5 ریباند و 6 پاس گل بهترین یار میامی معرفی شد. غیبت "دواین وید" در ترکیب میامی کاملا مشهود بود و "کریس بوش" و "ری آلن" دیگر ستاره‌های این تیم هم چندان خوب بازی نکردند.

صحنه‌ای از بازی بامداد امروز تیم‌های بوستون سلتیکس و میواکی باکس

تیم بوستون سلتیکس هم پذیرای میلواکی باکس بود که این تیم را در سالن "تی دی گاردن" با شکست 108 بر 100 بدرقه کرد. "جوردن کراوفورد" گارد تیم بوستون در این بازی هم ستاره بود و 25 امتیاز به نام خود ثبت کرد. در طرف دیگر "او جی مایو" با کسب 19 امتیاز عملکرد بهتری نسبت به دیگر بازیکنان میلواکی باکس داشت. 16 هزار و 649 نفر این بازی را نظاره گر بودند.

در سالن "امریکن ایرلاینز سنتر" شهر دالاس 19 هزار و 612 نفر شاهد برتری 89 بر 82 تیم محبوب خود برابر شارلوت بابکتس بودند. "درک نوویتزکی" فوروارد سرشناس آلمانی این تیم 25 امتیاز کسب کرد تا نقش مهمی در کسب این پیروزی داشته باشد. "آل جفرسون" هم با کسب 19 امتیاز بهترین بازیکن حریف بود.

در سایر دیدارهای بامداد امروز نتایج زیر به دست آمده است:

* گلدن استیت وریرز 112 - تورنتو رپتورز 103

* ساکرامنتو کینگز 95 - اوکلاهما سیتی تاندر 97

* ممفیس گریزلیز 110 - فینیکس سانز 91

* بروکلین نتز 87 - دنور ناگتس 111

* فیلادلفیا سونی سیکسرز 126 - اورلاندو مجیک 125