شب پرفروغ لبرون جیمز مقابل فینیکس سانز/ دالاس مقابل دنور تسلیم شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم میامی هیت در ادامه رقابتهای بسکتبال حرفه‌ای NBA برابر فینیکس سانز به پیروزی دست یافت. در این بازی که بامداد امروز سه شنبه در حضور 19 هزار و 758 تماشاگر سالن "امریکن ایرلاینز" شهر میامی برگزار شد این تیم با حساب 107 بر 92 از سد رقیب خود گذشت. "لبرون جیمز" در این بازی ستاره تیم میزبان بود. او با کسب 35 امتیاز، 4 پاس گل و 5 ریباند نقش عمده‌ای را در کسب این برد ایفا کرد. "دواین وید" هم در این دیدار 21 امتیاز، 12 پاس گل و 6 ریباند داشت. در طرف دیگر "چنینگ فری" با کسب 16 امتیاز بهتر از سایرین ظاهر شد.

دالاس موریکس بامداد امروز در دیدار برابر دنور ناگتس 110 بر 96 شکست خانگی را پذیرا شد. این تیم با وجود اینکه از حمایت 19 هزار و 677 هوادار خود برخوردار بود مقابل رقیب خود شکست را پذیرفت. "مونتا الیاس" و "درک نوویتسکی" به ترتیب با کسب 22 و 18 امتیاز بهترین بازیکنان تیم میزبان بودند. در تیم دنو هم "جی جی هیکسون" با کسب 22 امتیاز عملکرد بهتری نسبت به دیگر یاران خود داشت.

نیویورک نیکس هم با وجود درخشش خیره کننده "کارملو آنتونی" نتوانست از شکست در زمین پورتلند فرار کند. این تیم در سالن "مودا سنتر" شهر پورتلند که 19 هزار و 939 تماشاگر در آن حضور داشتند 102 بر 91 شکست خورد. "کارملو آنتونی" در این بازی 34 امتیاز، 15 پاس گل و 13 ریباند کسب کرد ولی نتوانست تیمش را نجات دهد. "نیکولاس باتوم" فوروارد تیم پورتلند در این بازی با کسب 23 امتیاز بهترین یار میزبان بود.

در سایر دیدارهای روز سه‌شنبه نتایج زیر کسب شد:

* شارلوت بابکتس 86 - بوستون سلتیکس 96

* ایندیانا پیسرز 98 - مینه سوتا تیمبروولوز 84

* دیترویت پیستونز 113 - میلواکی باکس 94

* ممفیس گریزلیز 86 - هوستون راکتس 93

* سن آنتونیو اسپرز 112 - نیو اورلینز پلیکانز 93

* یوتا جاز 89 - شیکاگو بولز 83