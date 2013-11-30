اولین جشنواره مادران و پدران قصه گوی خوزستان برگزار می شود

مجتبی گهستونی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سرانجام انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان تصمیم گرفت جشنواره پدران و مادران قصه گو را با برگزار کند. این جشنواره اردیبشهت 1393 با حضور مادران و پدران قصه گو برگزار می شود.



وی افزود: البته در روز برگزاری جشنواره چهره هایی از حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و ادبیات هم حضور خواهند داشت.



گهستونی عنوان کرد: قصه را می توان بخش مهمی از ادبیات شفاهی در هر فرهنگی به شمار آورد که به فراخور نوع زندگی و روحیات مردم متفاوت است. ادبیات محلی معمولا به زبانی ساده و گویا توسط مادربزرگ ها و پدربزرگ ها در قالب افسانه، اسطوره و یا اتفاقات واقعی ازروزگاری کهن تا امروز نسل به نسل و زبان به زبان تعریف و آموخته شده است به همین دلیل باید گفت هر مادر و پدری در گستره فرهنگی نسل خود برای آیندگانش قصه گوی مهمی به شمار می روند که روایتگر داستانهای با مضامین گوناگون از رویدادهای تاریخی، رزم ها، قهرمانی ها، عشق و محبت، شادی و اندوه، آموزه های دینی و اخلاقی و... هستند.



دبیر و سخنگو انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان عنوان کرد: شاید نتوان تاریخ دقیقی از اولین قصه و قصه گو را عنوان کرد اما بدون شک در فرهنگ سنتی ما قدمتی چند هزار ساله دارد. قصه ها در گذر زمان کارکردهای خاص خود را داشته اند که جنبه های سرگرمی و آموزنده بودن می تواند مهمترین دلیل بیان آنها باشد. علاوه بر آن اسناد و مدارک برجای مانده نیز نشان از وجود راویانی حرفه ای در گذشته داشته که به پیشه روایتگری ادبیات می پرداختند.



گهستونی در خصوص هدف از برگزاری این جشنواره عنوان کرد: تغییرات روزافزونی که به واسطه وجود تکنولوژی و مدرنیته در زندگی مردم رخ داده، کلیت و هویت فرهنگ را دگرگون ساخته است به طوری که بسیاری از آداب و رسوم و سنتهای کهن از میان رفته اند و یا رو به فراموشی سپرده شدند. بخشی از این آداب در فرهنگ عامه ادبیات شفاهی است که قصه را نیز در بردارد. هدف از این جشنواره معرفی و رواج فرهنگ قصه گویی، جمع آوری و حفظ بخشی از سنتهای شفاهی برای آیندگان و ترغیب و تشویق عموم مردم به پاسداشت از میراث فرهنگی کهن خود است که از دوردست ترین روزگار توسط پیران خردورز به یادگار مانده است.