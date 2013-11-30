مجید جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص دیدار روز جمعه این تیم مقابل پرسپولیس خاطر نشان کرد: بازی سنگین و بزرگی بود و بچه‌های ما در جریان بازی فداکاری مثال زدنی را از خود به نمایش گذاشتند. ما شروع بسیار خوبی داشتیم و تا دقیقه 20 می‌توانستیم چندین گل بزنیم که یک وقفه از سوی حریف جریان را کاملا تغییر داد.

وی در این باره اضافه کرد: در دقیقه 20 بازی نیلسون خودش را به زمین زد بازی را از جریان بیندازد. او صرفا برای کشتن وقت این کار را انجام داد و در کارش هم موفق شد چرا که پس از آن بازی به تعادل کشیده شد. البته ما گل خودمان را به ثمر رساندیم با این حال در نیمه دوم سعی کردیم ایده‌های خود را در زمین به اجرا در آوریم و از توپ‌های بلند آن‌ها جلوگیری کنیم.

سرمربی تیم تراکتورسازی در پاسخ به این سوال که آیا در نیمه دوم به دنبال اداره بازی بودیم گفت: ما در نیمه دوم هم قصد داشتیم بازی را کنترل کنیم و هم راه حریف را برای ارسال‌های بلند ببندیم و از طرفی در ضدحملات به دنبال افزایش شمار گل‌های خودمان بودیم.

جلالی همچنین در خصوص تفاوت‌های کیفیت کار دو تیم نسبت به بازی رفت توضیح داد: تیم من پیشرفت زیادی کرده و واقعا بهتر شده است ولی پرسپولیس به نوعی تغییر نسل داده و یک چنین کاری را تنها مربی با شهامتی مثل علی دایی می‌تواند انجام دهد. به طور حتم اثرات این کار در سال‌های آینده نمایان خواهد شد و تغییر نسل یک کار بنیادی است که دایی در تیم ملی نیز به دنبال آن بود و باید از آن تقدیر کرد.

جلالی در خصوص ادعای دایی مبنی بر این که داور دو پنالتی را برای پرسپولیس نگرفت و این تیم شایسته برد مقابل تراکتورسازی بود گفت: من موافق حرف‌های آقای دایی نیستم چون ما موقعیت‌های بسیاری در این بازی داشتیم. به نظرم هیچ کدام از آن صحنه‌ها پنالتی نبودند. در بازی با استقلال روی علی کریمی خطایی صورت گرفته بود که کاملا محرزتر به نظر می‌رسید ولی داور آن را برای ما پنالتی نگرفت.

سرمربی تراکتورسازی درباره درگیری‌های بوجود آمده پس از این دیدار نیز تصریح کرد: درگیری‌ها فقط لفظی بود و من خودم را بلافاصله رساندم تا بچه‌ها را کنار بکشم. بازیکنانم در رختکن گفتند که پرسپولیسی‌ها واقعا حرف‌های تندی زده بودند اما زمانی که من به آنجا رسیدم چیزی نشنیدم.

وی درباره دشواری‌های کار تراکتورسازی بعد از صدرنشینی در لیگ برتر عنوان کرد: دشواری‌های ما در واقع از هفته اول شروع شده بود. ما 14 گام مهم دیگر داریم که هر کدام را باید قوی و مطمئن برداریم تا بتوانیم در ادامه لیگ این روند را ادامه داده تا به هدفمان یعنی قهرمانی برسیم.

سرمربی تراکتورسازی در خصوص جدی‌ترین مدعیان قهرمانی در این فصل یادآور شد: فعلا شش تیم در کورس قهرمانی هستند اما تلاش ما این است که در دور برگشت با توجه به بازی‌های خانگی زیادی که پیش روی داریم با حمایت بی دریغ و پرشور هوادارانمان بتوانیم نتایج لازم را کسب کرده و به جام دست پیدا کنیم. در خصوص این که کدام تیم شایسته‌ترین برای قهرمانی است باید بگویم تراکتورسازی از این لحاظ نسبت به دیگر تیم ها شایسته‌تر است.

جلالی در خصوص حضور جاسم کرار در این تیم و مشکلات حاشیه‌ای این بازیکن عراقی خاطر نشان کرد: اگر مشکل رضایت نامه وی حل شود کرار اواسط این هفته به تبریز می‌آید. او سوابق فنی خوبی دارد. البته با توجه به اتفاقاتی که در گذشته رخ داد خودش هم به این نتیجه رسید که بازیکن جدیدی باشد در غیر اینصورت کارایی فنی او پائین خواهد آمد.