دستگیری 70 حفار غیر مجاز و سارق اشیا تاریخی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی اکبرلویی صبح شنبه در جریان بازدید از محوطه های تاریخی ارومیه از دستگیری 70 حفار غیر مجاز بناها و محوطه های تاریخی در آذربایجان غربی از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد و افزود: از این افراد 280 قلم آثار عتیقه کشف شده که با تشکیل پرونده به مراجع قضایی ارجاع شده است.

وی با بیان اینکه یگان حفاظت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی هم اکنون با 54 نفر نیروی کادر و 17 نفر نیروی وظیفه در این یگان مشغول به خدمت، اظهار داشت: این یگان با وجود کمبود نیرو موفق به کسب رتبه های برتر و موفقیت در کنترل و کشف حفاری های غیرمجاز شده است.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی با اشاره به برنامه های این یگان در حفاظت از میراث فرهنگی و محوطه های تاریخی و باستانی، ادامه داد: پاسداری شبانه و روزانه به صورت گشت های نامحسوس و محسوس در راستای جلوگیری از قاچاق عتیقه جات و میراث فرهنگی از برنامه های امسال این یگان در راستای حراست از گنجینه های تاریخی و باستانی است.

اکبرلویی با اشاره به آغاز به کار انجمن دوستداران میراث فرهنگی در آذربایجان غربی نیز اعلام کرد: حفاظت از ابنیه تاریخی ابویژه در ایام نوروز در قالب طرح حفظ آثار و ابنیه تاریخی و حراست از اماکن و میراث های فرهنگی با همکاری پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی، جمعیت هلال احمر، آتش نشانی و مرکز مدیریت حوادث اجرا می شود.

وی ضمن تاکید بر لزوم تقویت حضور مراقبتی در موزه ها، ایجاد وحدت عمل و شرایط مناسب به منظور پیشگیری از جرایم و تشدید اقدامات حفاظتی، ادامه داد: ایجاد امنیت مطلوب و پیشگیری از وقوع سرقت، خرابکاری و آتش سوزی در اماکن تاریخی و مواریث فرهنگی از عمده اهداف حفاظت از آثار است.

وی با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر با اطلاع قبلی از اقدام تعدادی از افراد فرصت طلب در زمینه قاچاق اشیای تاریخی، تیمی از یگان حفاظت این اداره با هماهنگی و حضور ماموران انتظامی باش قلعه وارد عمل شدند، گفت: در این اقدام 2 نفر از سارقان که با یک دستگاه خودرو پراید در مسیر جاده شهید کلانتری در حال تردد بودند با همکاری به موقع نیروی انتظامی و یگان حفاظت دستگیر شدند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی با بیان اینکه از این افراد 3 عدد مجسمه کوچک برنجی به شکل گوزن و یک دستگاه فلزیاب کشف و ضبط شد، گفت: اشیا به دست آمده به همراه مجسمه های مکشوفه تحویل مقامات قضایی شدند.

اکبرلویی یادآور شد: بر اساس اعلام نظر کارشناسی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، اشیای مکشوفه تقلبی بوده و از مجسمه های هزاره اول لرستان کپی برداری شده است.