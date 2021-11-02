۲۴ متجاوز به میراث فرهنگی گلستان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدفرامرز میر عصر سه‌‎شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: ۲۴ نفر در جرائم مرتبط با میراث‌ فرهنگی استان در مهرماه سال جاری دستگیر شدند.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی گلستان افزود: طی این مدت نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان با همکاری نیروی انتظامی تعداد یک دستگاه فلزیاب را در ارتباط با حمل و نگهداری و چهار دستگاه را در ارتباط با خرید و فروش فلزیاب در سطح استان کشف و ضبط کردند.

وی اضافه کرد: نیروهای یگان حفاظت با همکاری دوستداران میراث‌ فرهنگی و در عملیات‌هایی مجزا تعداد سه مورد حفاری غیرمجاز در مناطق ثبتی و غیرثبتی سطح استان را در ماه گذشته کشف کردند و به دنبال اقدامات یگان حفاظت میراث‌فرهنگی در ماه گذشته، هشت مورد شیء تاریخی کشف شد.

میر بیان کرد: انجام اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری از تعرض به میراث تاریخی، جلوگیری از تخریب بناهای تاریخی، حفاری غیرمجاز، انتقال، قاچاق و خریدوفروش غیرمجاز اشیا از جمله وظایف یگان حفاظت است که در انجام این وظایف تمام توان خود را به کار خواهد بست.

وی تصریح کرد: با توجه به پراکندگی آثار و اماکن تاریخی در استان گلستان و لزوم حفاظت و صیانت هر چه بهتر از این مواریث، یگان حفاظت میراث‌فرهنگی مستمر از مکان‌های تاریخی بازدید و با متخلفانی که به‌صورت پایشی و گزارش مردمی شناسایی‌شده‌اند، از طریق مراجع قانونی برخورد می‌کند.

میر به اجرای بیش از چهار هزار بازدید از ابنیه و اماکن تاریخی-‎فرهنگی استان گلستان فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان به میزان بازدیدهای صورت‌گرفته از ابنیه و اماکن تاریخی-فرهنگی استان طی ماه گذشته اشاره و بیان کرد: طی مهرماه سال جاری تعداد چهار هزار و ۲۸۵ مورد بازدید از آثار، ابنیه، حرایم تاریخی و پایگاه‌های مستقر در شهرستان‌های استان توسط نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی صورت‌گرفته است.

وی همچنین از اجرای ۱۳ گشت شبانه به‌منظور برخورد با باندهای قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی در سطح استان خبر داد.

میر تأکید کرد: با توجه به اینکه حفاظت و صیانت از مواریث تاریخی وظیفه‌ای همگانی است، ازاین‌رو باید تمام آحاد مردم در پیشگیری از هرگونه آسیب مرتبط با این مواریث ارزشمند، همراه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان باشند.