به گزارش خبرنگار مهر، علي عالمي ظهر شنبه در کمیته آموزش و اطلاع رسانی ایدز كه در محل دانشگاه علوم پزشكي برگزار شد اظهار داشت: همه ساله در کشور ما به منظور اطلاع رسانی مناسب به عموم مردم و اهمیت دادن بیشتر به بيماري ايدز، از نهم تا پانزدهم آذر ماه، هفته اطلاع رسانی ایدز نامگذاری می شود تا با همکاری و هماهنگی همه نهادها و دستگاه های اجرایی مرتبط با سلامت، در این زمینه فرهنگ سازی شود.

وي افزود: ایدز تنها یک مشکل بهداشتی نیست بلکه یک مشکل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که باید با اطلاع رسانی مناسب، زمینه آگاهی و هوشیاری جامعه بویژه نسل جوان که از گروه های هدف و پرخطر است را فراهم نماییم.

عالمي تصريح كرد: اگر چه هیچ درمان قطعی برای ایدز وجود ندارد ولی با افزایش آگاهی جوانان در رابطه با راههای انتقال و پیشگیری این بیماری مهلک می توانیم گسترش این بیماری را متوقف سازیم.

وي گفت: عدم آگاهی کافی در رابطه با ایدز و وجود رفتارهای پرخطر نظیر استفاده از مواد مخدر، الکل، قرص های روان گردان، اکستازی و غیره که قدرت تصمیم گیری را مختل می کند، راه را برای ابتلا به ایدز هموار می کند.

وي افزود: ویروس ایدز از طریق خون، تماس جنسی با افراد آلوده، وسایل تزریقی و آرایشی آلوده به خون و از طریق مادر آلوده به جنین منتقل می شود.

عالمي بيان داشت: رعایت پاکدامنی، فراگیری و عمل به مهارتهای هفتگانه و نه گفتن به دوستان ناباب، پرهیز از رفتارهای پرخطر و عدم استفاده از تیغ مشترک در آرایشگاه ها از مهمترین راههای پیشگیری از ایدز مي باشد.

وي با بيان اينكه پیشگیری بهترین وسیله برای جلوگیری از ابتلا به بیماری ایدز است تصریح کرد: باید با افزایش آگاهی، اطلاع رسانی و شکست انگ و سکوت در برابر این بیماری مهلک، از گسترش آن جلوگیری کنیم.