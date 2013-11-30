به گزارش خبرنگار مهر، هاشم یکه زارع در حاشیه همایش بین المللی صنعت خودرو در جمع خبرنگاران گفت: بازار خودرو ایران برای شرکت‌های خارجی جذابیت بالایی دارد و ایران می خواهد در کنار آنها تولیدات خودرو را افزایش دهد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو افزود: امروز و فردا مذاکراتی را با پژو فرانسه برای آغاز همکاری مجدد صورت خواهیم داد و البته مذاکرات بر روی تولید محصولات جدید متمرکز خواهد شد.

وی تصریح کرد: پژو و رنو همکاران قدیمی ایران هستند، ضمن این که با یک شرکت آلمانی در حال مذاکره هستیم.

یکه زارع تصریح کرد: بعد از برداشتن تحریم ها همکاری خود را با مرسدس بنز را آغاز خواهیم کرد.

به گفته وی، افزایش تولید محصولات ایران خودرو در شش ماهه دوم سال جاری پیگیری خواهد شد و تلاش داریم حرکتی پویا را در زمینه تولید خودرو پیگیری کنیم.

یکه زارع از عرضه خودرو دنا در تیرماه سال آینده خبرداد و گفت: قیمت این خودرو در آینده اعلام خواهد شد.