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۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۱۶

كاظمي:

دستاوردهاي پالايشگاه نفت بندرعباس قابل تقدير است

دستاوردهاي پالايشگاه نفت بندرعباس قابل تقدير است

بندرعباس - خبرگزاري مهر: معاون وزير نفت و مدير عامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي كشور، دستاوردهاي پالايشگاه نفت بندرعباس قابل تقدير دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس كاظمي بعد از ظهر شنبه پس از بازديد بازديد از  شركت پالايش نفت بندرعباس در نشستي با مديران اين شركت، اقدامات صورت گرفته براي توسعه و نگهداري از پالايشگاه نفت بندرعباس را انكار ناپذير و قابل توجه دانست.

وي كاركنان حوزه نفت را از مظلومترين و سخت كوش ترين افراد دانست كه به منظور استمرار انرژي در كشور در نقاط دور افتاده و شرايط سخت فعاليت مي كنند.

وي با اشاره به اين كه داشته هاي امروز در حوزه نفت حاصل كار صادقانه است افزود: در دوران دفاع مقدس و هنگام بمباران پالايشگاهها، سختكوشان حوزه نفت ايثارگرانه براي جلوگيري از قطع انرژي و پويا ماندن اقتصاد كشور تلاش كردند.

مدير عامل شركت پالايش نفت بندرعباس نيز در ادامه اين نشست گفت: دشمنان با تحريم بنزين به دنبال ايجاد مشكل در كشور بودند اما تلاش همكاران در شركتهاي پالايش و پخش كشور دشمنان را مايوس كرد.

نامور افزود: تلاشهاي صورت گرفته براي تامين انرژي مورد نياز كشور حاصل عرق ملي و مذهبي و تعصب سازماني و تفكر بسيجي كاركنان صنعت نفت است.

وي در ادامه با اشاره به گستردگي فعاليتهاي عملياتي در پالايشگاه بندرعباس و بويژه در طرح افزايش ظرفيت تاكيد كرد: به منظور جلوگيري از هرگونه حادثه و پايداري پالايشگاه در توليد همه نظامهاي امنيتي با دقت و حساسيت در حال اجرا است.

در ابتداي اين نشست نيز رمضان پور مدير عمليات شركت پالايش نفت بندرعباس گزارشي از روند توليد، دستاوردها و اقدامات صورت گرفته در پالايشگاه نفت بندرعباس ارائه كرد.

كاظمي معاون وزير نفت و مدير عامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي كشور با حضور در شركت پالايش نفت بندرعباس از واحدهاي مختلف عملياتي و طرح افزايش ظرفيت اين پالايشگاه بازديد كرد.

شركت پالايش نفت بندرعباس با ظرفيت پالايش روزانه 350 هزار بشكه نفت خام و ميعانات گازي 19 درصد از فرآورده هاي نفتي كشور را تامين مي كند.        

 

کد مطلب 2185923

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