اظهار شرمندگی به خاطر زیرگذر غیراستاندارد خرم آباد/ پروژه ای که فقط یک کانال سنگی است!

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی عیدی بیرانوند ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه های شهرداری خرم آباد اظهار داشت: یکی از اولویتهای شهرداری خرم آباد ساماندهی ورودی های شهر خرم آباد است.

وی با بیان اینکه در این راستا ایجاد فضای سبز در ورودی های شهر خرم آباد در دستور کار قرار گرفته شده است افزود: ایجاد فضای سبز در ورودی های شهر خرم آباد ظرف یک هفته انجام خواهد گرفت.

سرپرست شهرداری خرم آباد همچنین روان سازی ترافیک شهر خرم آباد را یکی دیگر از برنامه های پیش بینی شده عنوان کرد و گفت: در این راستا با حمایت استانداری لرستان و همچنین اعضای شورای شهر خرم آباد تقاطع های پر ترافیک شهر به سمت مرکز شهر خرم آباد روان سازی خواهند شد.

عیدی بیرانوند تصریح کرد: منابع مالی مورد نیاز برای روان سازی ترافیک سطح شهر خرم آباد در حال تامین است و به زودی اقدامات عملیاتی در این زمینه آغاز خواهد شد.

وی همچنین احداث کمربند سبز شهر خرم آباد را یکی دیگر از برنامه های مدنظر شهرداری خرم آباد عنوان کرد و گفت: تکمیل ترمینال برون استانی نیز یکی دیگر از این برنامه ها محسوب می شود.

سرپرست شهرداری خرم آباد با اشاره به ایجاد هماهنگی بین خیابان فردوسی و حافظ بیان داشت: توسعه بوستانهای محله ای و دریاچه بهشت خرم آباد نیز مدنظر قرار دارد.

عیدی بیرانوند در بخش دیگری از سخنان خود از وضعیت پروژه های زیر گذری شهر خرم آباد انتقاد کرد و گفت: این وضعیت احداث زیر گذرها در سطح شهر خرم آباد به خصوص زیر گذر پل شهدا بسیار نامطلوب است به گونه ای که انسان شرمش می شود که بگوید اینها زیر گذر هستند.

وی با بیان اینکه این پروژه ها تنها یک کانال "سنگی و زمخت" محسوب می شوند ادامه داد: شهرداری خرم آباد نیز در احداث و ساخت این پروژه ها به هیچ عنوان نقشی نداشته است.

این اظهارات در حالیست که بسیاری از مردم شهر خرم آباد نیز از وضعیت احداث زیرگذر پل شهدای خرم آباد و نابسامانی اطراف این زیرگذر ابراز نارضایتی کرده اند.

عرض کم این زیرگذر به طوریکه مجال عبور دو خودرو را به طور همزمان نمی دهد، بی تدبیری در هدایت آبهای سطحی، نابسامانی در جمع آوری نخاله ها و ساماندهی رودخانه، کم توجهی به رعایت اصول و استانداردهای ساخت تقاطع غیرهم سطح از جمله معضلات این پروژه است که چهره بدی به مرکز شهر خرم آباد داده است.

