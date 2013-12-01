طرح غرب برای تضعیف ارتش در سوریه، عراق و مصر/ در 15 دقیقه پایانی بحران سوریه قرار داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، "بشار الجعفری" در گفتگو با شبکه لبنانی NBN اظهار داشت: کنفرانس ژنو 2 بر اساس توافقات نشست قبلی در ژنو که بر لزوم توقف خشونتها در سوریه و حل سیاسی بحران تاکید داشت برگزار می شود، بر این اساس طرفهایی که برای تداوم خشونتها تلاش می کنند در واقع خواهان شکست کنفرانس ژنو 2 هستند.

وی افزود: ادامه اعزام تروریست و تسلیحات توسط عربستان ، قطر و ترکیه به سوریه با مشارکت این کشورها در کنفرانسی که گفتگو را مبنا قرارداده، در تضاد است و این کشورها باید حمایت از تروریسم را متوقف کنند.

الجعفری تاکید کرد: کسانی که پیش شرط تعیین می کنند خواهان برگزاری کنفرانس ژنو 2 نیستند، بلکه خواستار ادامه خونریزیها در سوریه و سرنگونی نظام آن هستند.

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل با تاکید بر جدیت دولت سوریه در موضوع گفتگوهای سیاسی، افزود: پس از افشا و نمایان شدن بسیاری از حقایق در سوریه به ویژه در موضوع تروریسم خارجی (وابسته به خارج) در 15 دقیقه پایانی بحران سیاسی و نظامی قرار داریم.

وی با اشاره به ارسال 259 نامه از سوی دولت سوریه به سازمان ملل درباره تروریسم در سوریه، افزود: بحران سوریه واقعیت ائتلاف سعودی - اسرائیلی و ائتلاف قطری - اسرائیلی را که هیچ ابایی از تضعیف و بحران سازی در سوریه ندارند، فاش کرد. همچنین این بحران واقعیت مواضع منافقانه اتحادیه اروپا و سستی ساختار سیاسی جهان عرب که اتحادیه عرب را به اسب تروایی برای تحت فشار قرار دادن کشورهای عربی تبدیل کرده است، نمایان کرد.

الجعفری در ادامه افزود: طرحی حساب شده از سوی کشورهای غربی برای تضعیف ارتشهای مصر، سوریه و عراق وجود داشت تا در نتیجه آن هیج کشوری عربی وجود نداشته باشد که بتواند نقش منطقه ای خود را ایفا کند.