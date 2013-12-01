به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالجبار كاكایی شاعر و ترانهسرا نظرش را درباره برگزاری نمایشگاههای کتاب اینگونه بیان کرد: به طور كلی نمایشگاه كتاب انگیزاننده روح مخاطبش است برای كتابخوانی، به هر حال در این شرایطی كه امروزه فضای مجازی تنها مرجع مطالعه برای نوجوانان و جوانان شده، آن شكل سنتی مطالعه و كتابخوانی باید ترویج و تبلیغ شود. نمایشگاهها در این زمینه خیلی موثرند. قرار گرفتن در محیط نمایشگاه با حضور ناشران متفاوت در ترغیب شدن افراد به خواندن كتاب تاثیرمی گذارد. لذا برگزاری نمایشگاههای كتاب، تصمیم بسیار عاقلانه و خوبی است.
وی ادامه داد: من از نزدیك شاهد مراجعه بچههای ابتدایی و راهنمایی به كتابخانههای مدارس بودهام، آنها خیلی با ولع به دنبال كتابخوانی هستند. من مدتی هم دبیر راهنمایی بوده ام و هم دبیر دبیرستان. از نزدیك شاهد بودم كه علاقه برای كتابخوانی در این سن در میان كودكان و نوجوانان وجود دارد، اگر از این سن اقدام شود و كودك عادت كند به مطالعه كردن و این عادت در ذهن تقویت و تربیت شود، بعدا میتواند هم به تقویت مبانی آموزشی دانش آموز و هم سیر درسی او كمك كند و هم اطلاعاتش را بیشتر كند و حوصلهاش را هم بالاتر میبرد، زیرا حقیقت این است كه مطالعه نوعی عادت است.
كاكایی اظهار كرد: نمایشگاه یاد یار مهربان یك كمك غیرمستقیم آموزشی به دانشآموز است به خصوص در حوزه ادبیات كه حوزه تخصصی من است و در این زمینه مطالعه و تحصیل كردهام، بسیار تاثیرگذار است زیرا کتابهای ادبیات دبیرستان به خاطر محدودیتی كه دارند، امكان انتقال همه دانش های ادبی را به دانشآموز ندارند و تعدادی سوال و پرسش همواره در ذهن دانشآموز وجود دارد، به ویژه در زمینه ادبیات معاصر كه از دوره ابتدایی تا دوره دانشگاه نقش كمرنگتری در كتابهای ادبیات مدارس و دانشگاهها دارد.
وی تصریح كرد: به نظر من برگزاری چنین نمایشگاههایی لازم است و فكر میكنم حتی به غیر از عرضه كتاب باید برنامههای جنبی هم طراحی و اجرا شود. مثلاً مولفان و نویسندگان به ویژه آنهایی كه آشناتر هستند و آثارشان در كتابهای درسی چاپ میشود، در نمایشگاه حضور یابند تا دانشآموزان از نزدیك با این افراد ملاقات كرده و آشنا شوند و اگر سوال و پرسشی دارند مطرح كنند.
مدرس و مدیر خانه شعر بنیاد نویسندگان و هنرمندان در ادامه افزود: به اعتقاد من نمایشگاه كتاب كه سالی یك بار برگزار میشود، به تنهایی كفایت نمیكند. همانطور كه شاهدیم نمایشگاه بینالمللی كتاب در طول 10 روز برگزاریاش با وجود اینكه واقعا به دلیل ازدحام جمعیت حوصله سر بر و خسته كننده است، اما حجم انبوهی از جمعیت را به سوی خود میكشد و در نهایت هم پاسخگوی مشتاقان كتاب نیست. من گمان میكنم بهتر است نمایشگاه كتاب در طول سال تقسیم شود و نمایشگاههایی از این دست در مقاطع مختلف و بر حسب نیازهای متفاوت برگزار شود.
این ترانهسرا در مورد تسهیلاتی كه نمایشگاه یاد یار مهربان در اختیار مدارس قرار داده است، عنوان كرد: كمك به آموزش و پرورش لازم است زیرا آموزش و پرورش بودجه بسیار محدودی دارد كه حتی كفاف هزینه آب و برق و گاز مدارس را هم نمیدهد بنابراین گمان نمیكنم كه مدارس بودجهای داشته باشند برای خریدن كتاب و توجه به موضوعاتی از این دست.
کاکایی در پایان عنوان كرد: سنت مطالعه و كتابخوانی باید به یك عادت تبدیل شود و تقویت شود و راهش نیزبرگزاری همین نمایشگاه ها و دعوت از دانش آموزان برای حضور در آن است. به هر حال باید این عادت تقویت شود و در ذهن حوصله لازم برای مطالعه ایجاد شود.
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