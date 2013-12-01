هشدار در مورد مصرف داروهای لاغری/ كاربرد جراحی و ليزر برای درمان چاقی

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر حسين دلشاد گفت: اعمال جراحی تخلیه چربی های زیر پوست و یا لیپو ساکشن و لیزر تنها برای از بین بردن چاقی موضعی و غیرطبیعی مثلا در زیرشکم و غیره بمنظور تناسب اندام كاربرد دارند و قادر به کاهش خطر عوارض منتسب به چاقی نیستند.

وی با تاكيد بر اينكه مهمترین راه مبارزه با چاقی پیشگیری از آن است، افزود: زمینه‌های مساعدکننده افزایش وزن و چاقی باید به نحوی تحت کنترل درآیند. مهم‌ترین عوامل محیطی تاثیرگذار در بروزچاقی، بی‌تحرکی و پرخوری به خصوص مصرف موادغذایی پرکالری از جمله فست‌فودها است که استفاده از آن دربسیاری از خانواده‌ها رایج است.

دبير علمي چهارمين كنگره پيشگيري و درمان چاقي ايران گفت: بنابراین مهمترین وظیفه سازمان‌های دولتی بویژه وزارت بهداشت و همچنین رسانه‌ها این است که آگاهی مردم را نسبت به عوامل مستعدکننده برای ابتلا به افزایش وزن و چاقی ارتقا بدهند، به طوری که افراد جامعه فعالیت جسمی بیشتری را پیشه کرده و از پرخوری پرهیز نمایند. در این زمینه ایجاد تسهیلات برای فعالیت جسمی به طوری که همه افراد جامعه به راحتی بتوانند ازآن استفاده کنند، اهمیت دارد.

وي همچنین اقدام شهرداری در راستای نصب وسایل ورزشی در پارکها را یک اقدام مثبت تلقی کرد و توصیه نمود که شهروندان از این اقدام استفاده بهینه داشته باشند. .

اين فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم در ادامه توضیح داد: همچنین چاقي درکودکان سنين مدرسه در حال افزایش است، دانش آموزان کمتر به غذای سنتی علاقه مندند و به فست فودها روی آورده‌اند و نتیجه مصرف این غذاهای پرکالری، چاقی است. از سویی تحرک بچه‌ها نیز در اثر پرداختن به بازی‌های کامپیوتری و تماشای تلویزیون و فیلم و نداشتن فضای مناسب برای ورزش کاهش پیدا کرده است. کاهش تحرک در دو سه دهه اخیر، چاقی را در گروه کودکان و نوجوانان بویژه درکشورهای صنعتی و نیمه صنعتی افزایش داده است.

به گفته دبير علمي چهارمين كنگره پيشگيري و درمان چاقي ايران، وظیفه آموزش و پرورش و سایر متولیان این است که فضاهای آموزشی مدارس را به نحوی ساماندهي کنند که دانش آموزان امکان فعالیت جسمی داشته باشند. امروزه زنگ‌های ورزش در مدارس ما به خصوص مدارس غیردولتی که فضای مناسب ورزش ندارند یک ساعت زائد محسوب می‌شود. در این زنگ‌ها، در اکثر مدارس، به علت نبود معلم ورزش، دانش آموز وادار به فعالیت نمی‌شود.

دلشاد یادآوری کرد: برحسب شدت توده چربی در بدن، چاقی را به سه دسته خفیف، متوسط و شدید تقسیم بندی می‌کنند. چاقی‌های خفیف و متوسط با رژیم و فعالیت بدنی درمان می‌شوند، اما در مواردی که فرد دچار چاقی شدید است، رژیم درمانی و ورزش به تنهایی نتیجه بخش نخواهد بود. در این موارد استفاده از داروهای مجاز و تایید شده که تعداد آنها محدود است کمک کننده خواهند بود به شرطی که این داروها تحت نظر پزشک متخصص تجویز شوند.

رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان چاقی داشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي برای درمان بعضی چاقی‌های شدید، استفاده از سه روش ذکرشده را جوابگو ندانست و به درمان توسط اعمال جراحی بر روی دستگاه گوارش اشاره کرد و با بیان اینکه روشهای جراحی متفاوتی برای درمان چاقی‌های شدید وجود دارد، تاکید کرد: تصمیم گیری برای انجام این اعمال جراحی باید توسط یک تیم پزشکی شامل تخصصهای مختلف در جراحی باریاتریک غدد درون ریز، تغذیه، روانشناس، طب ورزشی، مدد کار اجتماعی و در صورت لزوم دیگر تخصصهای طب داخلی اتخاذ گردد.

چهارمين كنگره پيشگيري و درمان چاقي ايران از 13 تا 15 آذرماه جاري در محل سالن همايشهای امام خميني (ره) دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي برگزار مي‌شود.