به گزارش خبرنگار مهر، سپاه فجر استان فارس در بیانیهای به مناسبت هفته دفاع مقدس، این مناسبت را فرصتی برای بازخوانی حماسه هشت سال دفاع مقدس و درسها و عبرتهای آن برای جامعه امروز دانست و بر تداوم روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر تهدیدها تأکید کرد.
در این بیانیه آمده است: حماسه ایرانیان در هشت سال دفاع مقدس، امروز به الگویی برای ایستادگی و جانفشانی در دفاع از اسلام، ایران، انقلاب، استقلال، هویت ملی و عزت کشور تبدیل شده است.
سپاه فجر فارس با اشاره به آنچه در بیانیه «درسها و عبرتهای عاشورایی دفاع مقدس» عنوان شده، معرفت، بصیرت، مقاومت و غلبه عقلانیت معنوی بر محاسبات مادی را از جمله دستاوردهای این دوران برشمرد.
در ادامه این بیانیه با اشاره به تحولات منطقه آمده است: روحیه مقاومت برخاسته از تجربه دفاع مقدس، امروز در بخشهایی از منطقه غرب آسیا نیز تداوم یافته و ملتهای مختلف در برابر تهدیدها و فشارها ایستادگی میکنند.
سپاه فجر فارس همچنین با اشاره به شرایط کنونی ایران، بر نقش همبستگی ملی، تدابیر مسئولان و تجربههای بهدستآمده از دوران دفاع مقدس در مواجهه با تحریمها، تهدیدها و جنگ رسانهای و فرهنگی تأکید کرده است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: ایرانیان با درسآموزی از روحیات الهی، تدابیر حکمتآمیز و همبستگی ملی دوران دفاع مقدس، در برابر فشارها ایستادگی خواهند کرد و برای پشتیبانی از رزمندگان و دفاع از کشور از بذل جان و مال دریغ نخواهند داشت.
سپاه فجر استان فارس در پایان این بیانیه تأکید کرده است: فرزندان ملت و رزمندگان سپاه فجر استان فارس ضمن اظهار کوچکی در برابر حضور مردم مقاوم ایران، بر پایه ایمان الهی مردم تا آخرین قطره خون برای اعتلای اسلام و ایران و تا بازیابی قدرت تمدنی ایران اسلامی از پای نخواهند نشست.
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