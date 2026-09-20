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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۷

درس‌های دفاع مقدس چراغ راه ایستادگی امروز است

درس‌های دفاع مقدس چراغ راه ایستادگی امروز است

شیراز- سپاه فجر فارس در بیانیه‌ای به مناسبت هفته دفاع مقدس، درس‌های هشت سال ایستادگی ملت ایران را چراغ راه مقاومت و ایستادگی در برابر تهدیدهای امروز دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سپاه فجر استان فارس در بیانیه‌ای به مناسبت هفته دفاع مقدس، این مناسبت را فرصتی برای بازخوانی حماسه هشت سال دفاع مقدس و درس‌ها و عبرت‌های آن برای جامعه امروز دانست و بر تداوم روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر تهدیدها تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است: حماسه ایرانیان در هشت سال دفاع مقدس، امروز به الگویی برای ایستادگی و جانفشانی در دفاع از اسلام، ایران، انقلاب، استقلال، هویت ملی و عزت کشور تبدیل شده است.

سپاه فجر فارس با اشاره به آنچه در بیانیه «درس‌ها و عبرت‌های عاشورایی دفاع مقدس» عنوان شده، معرفت، بصیرت، مقاومت و غلبه عقلانیت معنوی بر محاسبات مادی را از جمله دستاوردهای این دوران برشمرد.

در ادامه این بیانیه با اشاره به تحولات منطقه آمده است: روحیه مقاومت برخاسته از تجربه دفاع مقدس، امروز در بخش‌هایی از منطقه غرب آسیا نیز تداوم یافته و ملت‌های مختلف در برابر تهدیدها و فشارها ایستادگی می‌کنند.

سپاه فجر فارس همچنین با اشاره به شرایط کنونی ایران، بر نقش همبستگی ملی، تدابیر مسئولان و تجربه‌های به‌دست‌آمده از دوران دفاع مقدس در مواجهه با تحریم‌ها، تهدیدها و جنگ رسانه‌ای و فرهنگی تأکید کرده است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: ایرانیان با درس‌آموزی از روحیات الهی، تدابیر حکمت‌آمیز و همبستگی ملی دوران دفاع مقدس، در برابر فشارها ایستادگی خواهند کرد و برای پشتیبانی از رزمندگان و دفاع از کشور از بذل جان و مال دریغ نخواهند داشت.

سپاه فجر استان فارس در پایان این بیانیه تأکید کرده است: فرزندان ملت و رزمندگان سپاه فجر استان فارس ضمن اظهار کوچکی در برابر حضور مردم مقاوم ایران، بر پایه ایمان الهی مردم تا آخرین قطره خون برای اعتلای اسلام و ایران و تا بازیابی قدرت تمدنی ایران اسلامی از پای نخواهند نشست.

کد مطلب 6952290

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