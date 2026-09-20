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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۴

ملکی پویا:۳۳ هکتار از اراضی ملی مرکزی با اجرای حکم قضایی آزاد شد

ملکی پویا:۳۳ هکتار از اراضی ملی مرکزی با اجرای حکم قضایی آزاد شد

اراک- فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان مرکزی از آزادسازی بیش از ۳۳ هکتار از اراضی ملی این استان با اجرای ۲۱ حکم قضایی در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ عابدین ملکی‌پویا صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اراضی ملی در شهرستان‌های تفرش، خمین، کمیجان، شازند، فراهان، آشتیان و ساوه رفع تصرف شد که بیشترین میزان آن با ۱۳ هکتار و ۳۷۵۱ مترمربع در تفرش و کمترین میزان با ۴۰۰ مترمربع در ساوه ثبت شده است.

وی افزود: در راستای صیانت از انفال الهی و جلوگیری از دست‌اندازی سودجویان در پنج ماهه سال جاری، با پیگیری‌های حقوقی این اداره‌کل و همکاری نزدیک دستگاه قضا و مامورین نیروی انتظامی، بیش از ۳۳ هکتار و ۵ هزار و ۳۳۳ مترمربع از اراضی ملی استان مرکزی از تصرف خارج و به وضع سابق بازگردانده شد.

ملکی‌پویا تصریح کرد: برخورد با متصرفان و متخلفان اراضی ملی «خط قرمز» یگان حفاظت است و علاوه بر اجرای احکام مذکور، با حضور به‌موقع نیروهای یگان حفاظت در شهرستان‌ها، از تخریب و تصرف بیش از ۲۰ هکتار از اراضی در ۱۳ مورد دیگر نیز جلوگیری به عمل آمد.

وی ادامه داد: این یگان به‌صورت شبانه‌روزی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های گشت‌های خودرویی و گزارش‌های مردمی، وضعیت اراضی ملی را به‌دقت رصد می‌کند.

ملکی پویا تاکید کرد: از عموم مردم و دوستداران محیط زیست درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف یا حریق در عرصه‌های منابع طبیعی، مراتب را از طریق تلفن ۱۵۰۴ و همچنین سامانه ۱۳۹ (امداد جنگل و مرتع) به یگان حفاظت گزارش دهند تا در اسرع وقت اقدامات لازم صورت گیرد.

کد مطلب 6952284

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