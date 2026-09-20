ملکی پویا:۳۳ هکتار از اراضی ملی مرکزی با اجرای حکم قضایی آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ عابدین ملکیپویا صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اراضی ملی در شهرستانهای تفرش، خمین، کمیجان، شازند، فراهان، آشتیان و ساوه رفع تصرف شد که بیشترین میزان آن با ۱۳ هکتار و ۳۷۵۱ مترمربع در تفرش و کمترین میزان با ۴۰۰ مترمربع در ساوه ثبت شده است.
وی افزود: در راستای صیانت از انفال الهی و جلوگیری از دستاندازی سودجویان در پنج ماهه سال جاری، با پیگیریهای حقوقی این ادارهکل و همکاری نزدیک دستگاه قضا و مامورین نیروی انتظامی، بیش از ۳۳ هکتار و ۵ هزار و ۳۳۳ مترمربع از اراضی ملی استان مرکزی از تصرف خارج و به وضع سابق بازگردانده شد.
ملکیپویا تصریح کرد: برخورد با متصرفان و متخلفان اراضی ملی «خط قرمز» یگان حفاظت است و علاوه بر اجرای احکام مذکور، با حضور بهموقع نیروهای یگان حفاظت در شهرستانها، از تخریب و تصرف بیش از ۲۰ هکتار از اراضی در ۱۳ مورد دیگر نیز جلوگیری به عمل آمد.
وی ادامه داد: این یگان بهصورت شبانهروزی و با بهرهگیری از ظرفیتهای گشتهای خودرویی و گزارشهای مردمی، وضعیت اراضی ملی را بهدقت رصد میکند.
ملکی پویا تاکید کرد: از عموم مردم و دوستداران محیط زیست درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف یا حریق در عرصههای منابع طبیعی، مراتب را از طریق تلفن ۱۵۰۴ و همچنین سامانه ۱۳۹ (امداد جنگل و مرتع) به یگان حفاظت گزارش دهند تا در اسرع وقت اقدامات لازم صورت گیرد.
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