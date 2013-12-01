مانور آمادگی و حفظ ایمنی در مدارس مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش مازندران پیش از ظهر یکشنبه در اجرای مانور در دبیرستان حضرت زینب (س) ساری افزود: زلزله پدیده ای طبیعی است و ایران بر روی گسل زلزله واقع شده است.

سید علی ساداتی افزود: هر ساله شماری زلزله کوچک و بزرگ در کشور به وقوع می پیروندد و خسارات سنگینی بر مردم تحمیل می کند.

وی از حوادث طبیعی به عنوان یکی از عوامل از دست دادن جان انسانها یاد کرد و گفتک بزرگترین زلزله کشور در بم رخ داد که شماری از هموطنانمان را در این حادثه از دست دادیم.

وی عنوان کرد: آسیبهای اجتماعی پس از زلزله بیشتر است و مشکلات روحی و روانی بعد از زلزله اهمیت بیشتری دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش مازندران یادآورشد: بحث آموزش و مانور زلزله در پیشیری از آسیبها مهم است و آموزشها می تواند به مردم کمک کند.

ساداتی یادآورشد: دانش آموزان می توانند تا آمدن نیروهای کمکی، کمکهای بزرگ برای پیشگیری از حوادث داشته باشند.

نوربخش مدیر دبیرستان حضرت زینب (س) ساری نیز، اهمیت آموزش در مدارس دخترانه را به عنوان مادران فردا مهم برشمرد.

وی اظهار داشت: برای اجرای مانور آموزشی زلزله، کارکنان هلال احمر ساری حدود یک هفته به دانش آموزان آموزشهای لازم داده اند.

برگزاری مانور زلزله در 400 مدرسه آمل

شعبانعلی واحدی فرماندار آمل نیز در مانور زلزله در دبیرستان شهید بهشتی آمل گفت: مانور سراسری هر ساله 8آذر برگزار می شد ولی امسال در 10 آذر برگزار شد و هدف از این مانور پناهگیری صحیع معلمان، دانش آموزان در زمان زلزله است.

وی عنوان کرد: این مانور همزمان در سطح کشور و شهرستان انجام شد و تمامی 400 مدارس شهرستان آمل ایمنی در برابر زلزله را تمرین می کنند و در این مانور جای گیری، تخلیه مدارس، امداد به مصدومین،جمع آوری اجساد و مقابله با سارقین آموزش داده می شود.

سرپرست فرمانداری آمل همچنین اظهار داشت: اگر می خواهیم در محل کار، مدرسه و منزل جان خود را سلامت نگه داریم باید از این مانورها بیشتر استقبال شود و در این مانورها دانش آموزان باید متوجه باشند تا حرکات صحیع را یاد بگیرند تا بتوانند در مواقع خطر جان خود و هموطنان خود را نجات دهند

محمد نسب رئس آموزش و پرورش آمل نیز عنوان کرد: در این روز دانش آموزان پناه گیری در زمان حمله هوایی و خروج از منطقه در سریعترین زمان ممکن را تمرمین کردند.

وی اظهار داشت: مانور زلزله نه تنها در هنرستان شهید بهشتی بلکه در تمامی مدارس آمل بصورت همزمان برگزار کردیم.

محمد نسب تصریح کرد: مربیان هلال احمر و آتش نشانی مدت یک ماه در مدارس به ویژه در مقطع دبیرستان در حال آموزش به دانش آموزان و کارکنان مدارس هستند.

اجرای مانور آموزشی یک ضرورت است

محمد صادق فرزیب رئیس آموزش وپرورش چالوس نیز در حاشیه برگزاری مانور زلزله در دبیرستان دخترانه چالوس گفت: اجرای مانور زلزله در مدارس یک ضرورت است.

وی یکی از راههای کاهش تلفات وخسارات ناشی از زلزله را ارتقای سطح آگاهی و آگادمی مردم جامعه از طریق اجرای مانور آموزشی زلزله در مدارس بیان کرد و گفت: زمانیکه دانش آموزان مهارت را در خصوص چگونگی برخورد با زلزله بیاموزند، این آگاهی ومهارت را به خانواده ها انتقال خواهند داد و مدارس بهترین مکان برای ترویج این فرهنگ است.

وی افزود: ایجادآمادگی لازم برای واکنش های صحیح و سریع در زلزله با بالا بردن مهارتها و عکس العمل های صحیح در افزایش سرعت از اهداف این مانور است و با آموزش لازم در هنگام وقوع زلزله خسارت و تلفات به حداقل می رسد.

محمودی سرپرست هلال احمر چالوس گفت این پایگاه سه اکیپ برای مانور اعزام کرد، یکی به سرپرستی اباصلت سجودی به کلاردشت ودیگری به سرپرستی علی منصور سمایی در مرزن آباد و پایگاه اصلی خواهران به سرپرستی اعظم شیخ السلامی که با 16 نیروی جوان و امدادگر مانور برگزار شد.

شایان ذکر است مانور زلزله به صورت پایلوت در دبیرستان 22 بهمن دخترانه چالوس ودبیرستان شهید آهنگر ی مرزن آباد برگزار شد.

حدود 500 هزار دانش آموز در 4200 مدرسه مازندران مشغول تحصیل هستند.