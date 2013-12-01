به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تابش ظهر یکشنبه در جلسه ستاد اردو راهیان نور ناحیه حاجی آباد با اشاره به اعزام دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه حاجی آباد به راهیان نور گفت: بیش از 80 دانش آموز پایه دوم متوسطه حاجی آباد در قالب درس آمادگی دفاعی به اردوی راهیان نور اعزام شدند تا از مناطق عملیاتی طلائیه، شلمچه، دهلاویه، اروندکنار، هویزه و مناطق عملیاتی دیگر بازدید کنند.

وی خاطر نشان کرد: دانش آموزان علاوه بر بازدید از مناطق عملیاتی، در برنامه های فرهنگی مذهبی نیز شرکت می کنند.

فرمانده حوزه دانش آموزی هدف از اعزام دانش آموزان آشنایی با فرهنگ ایثارگری و رشادتهای رزمندگان اسلام در 8 سال دفاع مقدس، ایجاد روحیه انقلابی و حماسی در دانش آموزان و همچنین ارتقاء سطح بصیرت و معنویت آنها دانست.

تابش در ادامه یاد آور شد: این کاروان روز دوشنبه مورخ 11/9/92 از محل مسجد جامع به صورت نمادین راهپیمایی تا گلزار شهدا و از محل گلزار شهدا اعزام می شوند.

وی در ادامه تصریح کرد: دانش آموزان در قالب یک کاروان به وسیله دو دستگاه اتوبوس اعزام می شوند و دو مداح ، دو امداد گر، دو روحانی دانش آموزان را در این سفر همراهی می کنند.

اردو راهیان نور بزرگترین عملیات فرهنگی و ارزشی کشور است

فرمانده ناحیه بسیج حاجی آباد گفت:کاروان های راهیان نور بزرگترین عملیات فرهنگی و ارزشی کشور است.

سرگرد اباذر سالاری بیان داشت: از زمانی که اعزام کاروان های راهیان نور آغاز شده فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه به ویژه نسل جوان پر رنگ تر شده است.

سرگرد سالاری دلبستگی جوانان به ارزش های انقلاب اسلامی به ویژه دوران دفاع مقدس را ضامن بقای نظام مقدس جمهوری اسلامی برشمرد و افزود: همچون سال های گذشته با هدف عمق بخشی به آگاهی های نسل جوان در مورد وقایع دفاع مقدس و انتقال به نسل جدید، تحکیم پیوند ارزشی و فرهنگی نسل جوان دوران دفاع مقدس با نسل امروز باید به وسیله برنامه های فرهنگی، مذهبی، بصیرت افزایی هویت بیشتری ببخشیم.

سالاری نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس، ترویج فرهنگ رشادت و از خود گذشتی و شهادت و آشنایی با روحیه مقاومت و تجدید میثاق دانش‌آموزان با آرمان‌های شهدا و امام راحل را از جمله اهداف این اردوها برشمرد.

به گفته وی، دانش‌آموزان باید در کنار سنگر علم و پیشرفت، ارزش‌های اسلامی و هشت سال دفاع مقدس و آرمان‌های شهدا و رزمندگان و امام راحل را حفظ کنند.

فرمانده سپاه حاجی آباد افزود: انتقال ارزش‌های خلق شده در دوران دفاع مقدس تأثیر انکارناپذیر و بسزایی در انتقال فرهنگ جهاد و شهادت دارد.

وی اظهار کرد: دشمنان همواره در عرصه‌های مختلف و به ویژه جنگ نرم در حال تخریب اذهان جوانان و نوجوانان ما هستند و این اردوها و ترویج روحیه شهادت‌طلبی تحقق اهداف آنان را ممانعت می‌کند.