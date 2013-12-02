جایگاه واقعی صادرات در استان مرکزی گم شد/ تفکر صادراتی بر صنعت استان حاکم شود

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه همواره فعالیت بیش از 2 هزارو 500 واحد صنعتی و تولیدات متنوع بخش کشاورزی و دامداری این استان به عنوان سند افتخارات بزرگ استان مرکزی از سوی مسئولان استان مطرح شده و می شود واقعیت عدم تبیین جایگاه استان مرکزی در حوزه صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی جای بسی تاسف است مسئله ای که عامل اصلی آن نبود زیرساخت های صادراتی در این استان است.

عدم ثبت تمام توان صادراتی استان مرکزی از گمرکات استان به علت انتقال کالاهای صادراتی به گمرکات خارج استان، از جمله این مشکلات است در واقع باید گفت آنچه از آن باید به عنوان لازمه حل چالش های صادراتی در استان مرکزی نام برد شاید فاصله گرفتن از شعار و تعریف برنامه‌های کاربردی مبتنی بر خرد جمعی و آسیب شناسی علمی معضلات بخش صادراتی استان است.

در حالیکه مجموعه مسئولان کشور تلاش در جهت تحقق حماسه اقتصادی را اولویت نخست کشور در این برهه زمانی می دانند توجه به بخش صادرات جزو لاینفک تحقق حماسه اقتصادی است و مسئولان کشوری و استانی باید با افزایش توان استانی در تسریع و حمایت از صادرکنندگان در مبادی گمرکی و دستگاه های متولی و رفع نواقص موجود در زنجیره صادراتی استان موجبات پویایی صادرات در استان مرکزی را فراهم آورند.



دولت خود تحریمی ها را در کشور حذف کند

رئیس خانه صنعت و معدن استان مرکزی در گفتگو با مهر بر ضرورت حمایت دولت از بخش تولید تاکید کرد و گفت: در سالهای اخیر فشار بسیاری بر صنعتگران و تولید کنندگان وارد شد به گونه ای که صنعتگر از مسیر هدف اصلی خود که همان تولید و تلاش برای حضور در بازارهای رقابتی جهان بود خارج شد و تمام تمرکزش بر حفظ آبروی اجتماعی اش قرار گرفت.

منوچهر توسطی گفت: دولت باید جبران سوء مدیریت ها را در گذشته کند و با تلاش در جهت رفع خود تحریم های داخلی موجبات پویایی بخش صنعت که بستر ساز توسعه صادرات است را فراهم کند.

وی نقدینگی را مهمترین مشکل پیش روی بخش صنعت برشمرد و گقت: کمک های ستاد تسهیل در گذشته نقش مسکن های موقت را بازی کرد و عملا باری از دوش صنعتگران برنداشت.

انتقال تکنولوژی، مدیریت و دانش ارمغان صادرات است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر از قدیمی بودن تکنولوژی تولید برخی واحدها، بالا بودن هزینه تولید، مشکلات بانکی، آشنا نبودن مدیران واحد های صنعتی با بازارهای هدف، کوچک بودن ساختار گمرک استان در اراک و ساوه، پایین بودن فرهنگ بازاریابی، نبود تشکلی قوی برای بازاریابی، و نبود کمبود تشکل صادراتی به عنوان مشکلات حوزه صادرات استان مرکزی یاد کرده و معتقد است: در زمینه تولید، صنعتگران علاوه بر بالا بودن هزینه تولید با کم توجهی برای تولید با کیفیت نیز روبرو هستند.

علیرضا زاوشی با بیان این که بر اساس سند توسعه صنعت و معدن استان مرکزی، ظرفیت تولیدات بخش صنعت و معدن استان طی پنج سال آینده باید به دو و نیم برابرافزایش یابد گفت: صادرات صنعتی استان نیز که هم اکنون 4.7 دهم درصد از کل صادرات کشور را شامل می شود باید به هفت درصد برسد.

وی تاکید کرد: اکنون صاردات صنعتی استان مختص حدود 5 درصد واحدهای صنعتی است در حالی که استان مرکزی با داشتن بیش از دوهزار و700 واحد صنعتی باید عملکرد بالاتری در حوزه صادرات داشته باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه 150 شرکت و واحد صنعتی استان صادرات محور هستند گفت: با توجه به قابلیتهای صنعتی استان مرکزی انتظار می رود با برنامه ریزی دقیق پس از تلفیق سازمان های صنایع و معادن و بازرگانی، تجارت خارجی این استان جهش بزرگی داشته باشد.

زاوشی با بیان این که صادرات، بازاری به گستردگی جهان دارد و می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال، ارزش افزوده، کسب درآمد ارزی و ارتقاء کیفیت را نیز در برداشته باشد گفت: صادرات علاوه بر صدور کالا، انتقال تکنولوژی، انتقال مدیریت و بستر انتقال دانش به سرزمین‌های دیگر را نیز محقق می‌کند.

وی در ادامه ثبات برنامه‌ها و قوانین صادراتی، ثبات نرخ ارز، افزایش سرمایه و توان پاسخگویی بانک‌ها به نیاز تولیدکنندگان، لغو مقررات مغایر با صادرات و به کارگیری تجارت الکترونیک را از جمله انتظارات تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان عنوان کرد.

محوریت تفکر صادرات در صنعت استان ضروریست

رئيس اتاق بازرگاني اراک نیز در گفتگو با مهر به ظرفيت خالي صنعت استان اشاره کرد و گفت: تفكر صادرات بايد محور حاكم در صنعت استان باشد و دولت نیز به وعده‌هاي خود عمل كند.

محمد رضا جعفری با اشاره به نقش صادرات در توسعه تجارت خارجی کشور افزود: کارت هوشمند بازرگانی با توجه به مشكلات موجود و نقش صادرکنندگان در حل این مشکلات به واحدهاي برگزيده تحويل شده است.

وی با تاکید بر ضرورت توجه تولید کنندگان به کیفیت محصولات تولیدی گفت: زمانی محصولات تولیدی کشور می توانند در بازار رقابت جهانی حاضر باشند که از لحاظ کیفی در جایگاه مطلوبی قرار داشته باشند.

رئیس اتاق بازرگانی استان مرکزی اجرای دستورالعمل جدید دولت را از سود بانک ها ضروری دانست و گفت: بانکها باید با عملیاتی کردن این دستورالعمل بستر تسهیل فعالیت های واحدهای تولیدی را فراهم آورند.

گمرکات استان متناسب با ظرفیت های تولیدی نیست

مشکلات زیرساختی صادرات در استان مرکزی از جمله مشکلاتی که استاندار جدید استان هم با درک آن در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: توسعه تجارت خارجی استان مرکزی با توجه به برخورداری این استان از موقعیت صنعتی و تجاری در گرو تکمیل زنجیره صادراتی بوده و باید با علت یابی و اصلاح سریع مشکلات این حوزه بستر پویایی حوزه صادرات را در استان فراهم کرد.

محمد حسین مقیمی با انتقاد از عدم رشد و توسعه امکانات گمرکی، حمل و نقل و شرکتهای خدمات صادرات در استان مرکزی متناسب با ظرفیت های صنعتی و کشاورزی و خدمات این استان گفت: تحقق حماسه اقتصادی کشور در گرو توجه به این مشکلات و تلاش در جهت رفع انهاست لذا باید ظرف شش ماه آینده حلقه های مفقوده و نواقص این بخش شناسایی و با اولویت رفع شود.

وی با بیان این که رونق حوزه صادرات یکی از عوامل رشد حوزه تولید، صنعت و تولید ثروت در استان است ادامه داد: شناسایی مشکلات و نیازهای این بخش و تقویت آنها باید در دستور کار مسئولان قرار بگیرد.

مقیمی با اظهار تاسف از عدم توسعه بخش صادرات در چهارمین قطب صنعتی کشور گفت: عقب ماندگی استان در این حوزه علیرغم برخورداری ظرفیت های بالقوه بسیار زیاد موجود جای تاسف دارد.

ضعف های زیرساختی استان مانع توسعه صادرات است

وی ادامه داد: ضعف های زیرساختی استان مرکزی درعرصه صادراتی نتواسته درحوزه انتقال حساب صنایع بزرگ به استان موفق عمل کند.

استاندار مرکزی گفت: درحالیکه بخش عمده ای از صنعت مادر کشور در استان مرکزی فعال است نبود دفاتر مرکزی این صنایع در استان و تمرکز حسابهای بانکی آنها در تهران باعث شده تا سود حاصل از فعالیت این صنایع در خارج استان هزینه شود.

مقیمی تاکید کرد: انتقال حسابهای صنایع بزرگ به استان و ایجاد بستر لازم برای گردش مالی داخل استان باید در اولویت های کاری استان قرار بگیرد.

وی ادامه داد: بهبود روند صادراتی پیگیری زمین مناسبی در شهرک صنعتی خیرآباد اراک برای ساخت مجتمع گمرکات استان است از دیگر اولویت های کاری است که باید در اسرع وقت با همکاری تمامی دستگاههای اجرایی استان باید نهایی شود.

قابلیت صادرات استان مرکزی تا سه و چهار برابر میزان فعلی

به گفته کارشناسان قابلیت صادرات استان مرکزی تنها در بعد صنعت سه تا چهار برابر میزان فعلی است و اکنون به دلیل کم توجهی صنایع به تولیدات صادرات محور کمتر از 5 درصد واحدهای صنعتی استان مرکزی صادرات دارند و توانستند در بازارهای جهانی خود را نشان دهند.

بیش از 40 درصد صادرات استان اکنون به محصولات پتروشیمی اختصاص دارد که کم کردن این 40 درصد از صادرات صنعتی استان، نقش واحدها و شرکت های صنعتی استان را در صادرات کمرنگتر می کند.

زاوشی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، هفته گذشته در نشست کارگروه توسعه صادرات استان مرکزی با بیان اینکه 150 شرکت و واحد صنعتی استان صادرات محور هستند گفت: با توجه به قابلیتهای صنعتی استان مرکزی انتظار می رود با برنامه ریزی دقیق پس از تلفیق سازمان های صنایع و معادن و بازرگانی، تجارت خارجی این استان جهش بزرگی داشته باشد.

صادرات استان حداقل باید دو برابر شود

بر اساس سند توسعه صنعت و معدن استان مرکزی، ظرفیت تولیدات بخش صنعت و معدن استان طی پنج سال آینده باید به دو و نیم برابرافزایش یابد و صادرات صنعتی استان نیز که هم اکنون 4.7 دهم درصد از کل صادرات کشور را شامل می شود به هفت درصد برسد.

در بخش واحدهای صنعتی صادر کننده نیز، رقم سه درصدی واحد های صادر کننده در استان با دو نیم برابر رشد به پنج و نیم درصد برسد که همه اینها در صورت برنامه ریزی دقیق و هدفمند قابل تحقق است.

....

گزارش: فاطمه عسگری نیا