به گزارش خبرنگار مهر، ، علیرضا حاجیانزاده به عنوان مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منصوب و به زودی حکم وی توسط علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش به وی ابلاغ خواهد شد.
حاجیان زاده از بنیانگذاران اتحادیه انجمن های اسلامی در سال 1359 و یک دوره رئیس این اتحادیه بوده است. وی عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و سالها دبیر این شورا نیز بوده است.
حاجیان زاده در سالهای اخیر پیش از محمد ناصری مدیرکل دفتر انتشارات کمک آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مدیرمسئول مجلات رشد بوده است.
مراسم تودیع سیدصادق رضایی، مدیر عامل سابق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معارفه علیرضا حاجیانزاده سهشنبه ساعت 11 صبح در ساختمان مرکزی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان وزارء برگزار میشود.
حجت الاسلام علیرضا حاجیانزاده مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان ایران شد.
