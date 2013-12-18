مدیرعامل سابق کانون پرورش فکری حکم بازنشستگی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا حاجیان‌زاده در مراسم بزرگداشت سیدصادق رضایی که عصر دیروز، 26 آذرماه برگزار شد، از تلاش‌های مدیرعامل پیشین کانون تقدیر و خاطرنشان کرد: رضایی حدود 20 سال در کانون تلاش کرد و تجربه‌های فراوانی را به دست آورد و در ادامه گفت: از خداوند تبارک و تعالی خواستارم که به من توفیق دهد تا از تجربه‌های رضایی در این مسیر استفاده کنم.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که فرمودند وظیفه کانون سنگین است افزود: در تمامی عرصه‌های نظام دینی علی‌رغم وجود آموزش و پرورش، صدا و سیما، نشریه‌ها و فعالیت‌های مختلفی که برای کودکان و نوجوانان انجام می‌شود کانون در این حوزه مرجعیت دارد.

حاجیان‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که مقام معظم رهبری همچنین فرمودند که پایه اساسی کانون مسایل انقلاب اسلامی است اضافه کرد: گویا رهبر انقلاب در حوزه کودک و نوجوان بر کانون تکیه کرده‌ و می‌خواهد نگاه حکومتی خود را از طریق کانون دنبال کند و امروز این وظیفه خطیر بر دوش ما گذاشته شده است.

وی تصریح کرد به خاطر این وظیفه سنگین که به ما محول شده است باید خودسازی کنیم چرا که همه ما در کانون مربی هستیم و این امر را باید برای خودمان نهادینه کنیم. مدیرعامل کانون ادامه داد از نظر بینش و شناخت نیازهای فرهنگی و همچنین از جهت توانمندسازی کار با کودک و نوجوان باید خودسازی کنیم و الگو باشیم.

وی در پایان گفت رضایی همین مسیر را دنبال کرد من نیز از پروردگار می‌خواهم که بتوانم با همان کیفیت با کمک دوستان این مسیر را ادامه دهم.

وظیفه مسئولان نگه‌داری ایمان و اندیشه کودکان و نوجوانان است

دکتر مجتبی رحماندوست در این آیین تأکید کرد: برگزاری مراسم تجلیل از سیدصادق رضایی مدیرعامل پیشین کانون کار پسندیده‌ای است و خدا بانیان آن را خیر دهد. این نماینده مجلس گفت در برخوردهایی که با رضایی در مقوله مقاومت فلسطین و پایداری و بیداری در سطح بین‌المللی داشتم ایشان همواره درست، باز و مکتبی عمل کردند.

رحماندوست تأکید کرد: هر روز صبح میلیون‌ها خانواده به خاطر کودکان و نوجوانان خود، چشمشان به دست تصمیم‌های مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.وی ادامه داد دستگاه‌های دولتی و اداری برای خدمت‌رسانی به کودکان و نوجوانان در قالب و چهارچوب تعریف شده رسمی، سازمانی و بر مبنای اسا‌س‌نامه فعالیت می‌کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک به علیرضا حاجیان‌زاده گفت: مسوولان بالایی نسبت به معیشت شما وظیفه دارند ولی به طور قطع این وظیفه اصلی آن‌ها نیست بلکه وظیفه اصلی مسوولان نگه داشتن ایده، ایمان و اندیشه کودکان و نوجوانان است.

رحماندوست در پایان گفت: از اندوخته‌های مدیران گذشته استفاده کنید و تبادل نظر و هم‌افزایی داشته باشید و به مسوولان قبلی پشت نکنید و تجربه‌های آن‌ها را به کار گیرید.

رضایی مدیری مشورت‌مدار بود

در ادامه این مراسم سیدجواد جعفری مدیرعامل بنیاد ملی امام رضا (علیه‌‌السلام) خاطرنشان کرد در دوره مدیریت وی استان‌های کانون بسیار پر تحرک و فعال بودند که این دوره را می‌توان دوره کانون عاطفه و معرفت شناخت.

وی با بیان این که رضایی مدیری مشورت‌مدار بود تصریح کرد: مدیرعامل پیشین کانون در برگزاری جشنواره امام رضا علیه‌السلام با همه مشورت می‌کرد و نظر همه را می‌پرسید.

مدیرعامل بنیاد ملی امام رضا علیه‌السلام بیان داشت: دوره مدیریت رضایی 8 مشخصه داشت که از جمله آن‌ها می‌توان به کانون مبلغ، کانون نوآوری و خلاقیت، کانون همدلی و تعامل، کانون تلاش و تحرک و شادابی، کانون تعامل و معرفت،‌ کانون مردم‌داری، کانون مشورت‌مدار و کانون ولایت‌مدار اشاره کرد.

جعفری در پایان با بیان این‌که بزرگ‌ترین آفت در یک ساختار، تکرار است، گفت: از خط قرمزهای رضایی می‌توان به ولایت‌مداری وی اشاره کرد.

ساختار شکنی در ادبیات کودک و نوجوان از ویژگی‌های مدیریتی رضایی بود

علی گنج‌کریمی معاون تولید کانون در مراسم گرامی‌داشت سه دهه تلاش سیدصادق رضایی گفت: وی ابداع کننده برخی حرکت‌های خوب فرهنگی طی چهار سال مدیرعاملی در کانون بود که قابلیت زندگی مهدوی, مراکز فرهنگی هنری به عنوان قبله کانون و برخی ساختار شکنی‌ها در فضای کانون و ادبیات کودک و نوجوان از جمله آن‌هاست که مفهوم و ریشه هر کدام از این عبارت‌ها جای تفکر و اندیشیدن دارد.

وی همچنین پروژه‌های رمان، شعر و نمایش‌نامه نوجوان امروز، ادغام کانون زبان با کانون پرورش فکری، تصویب ساختار سازمانی کانون و تغییر وضعیت استخدامی نزدیک به 1هزار نفر از نیروهای کانون از دیگر کارهای شاخص و ماندگار دوره مدیریت رضایی عنوان کرد.

گنج‌کریمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان برخی خصلت‌های فردی رضایی از قبیل استقبال از نقد و روحیه نقدپذیری وی و نیز شجاعت برگشت و بازنگری از برخی مواضع که پس از بررسی و کارشناسی تایید نمی‌شد پرداخت و از حضور علیرضا حاجیان‌زاده در راس مدیریت کانون ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت با توجه به رشد فن‌آوری و وجود رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، باید تلاش کنیم با بهره‌گیری از علم و تجربه‌های افرادی که پیش از این در این حوزه فعالیت داشته‌اند تدابیری اندیشیده شود تا کانون از این میدان رقابت سخت سربلند بیرون آید.

طرح رمان نوجوان، مهم‌ترین رویداد تاریخ ادبیات داستانی

عباس جهانگیریان، نویسنده کودک و نوجوان در بخشی از آیین بزرگداشت سیدصادق رضایی یادآور شد اگر قرار باشد روزگاری کسی تاریخ ادبیات داستانی کودک و نوجوان ایران را بنویسد بی‌گمان از طرح رمان نوجوان امروز به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای دوران ما نام خواهد برد.

جهانگیریان اضافه کرد: از روز برگزاری اولین جلسه مجموعه رمان نوجوان امروز نزدیک به 4 سال می‌گذرد، حدود 50 رمان منتشر شده، 15 عنوان در دست چاپ است و 40 اثر در دست بررسی و نگارش و این قافله‌‌ی زیبایی و خرد، گویی سر باز ایستادن ندارد و هر روز با اندوخته‌های تجربی بیشتری به راه پر ثمر خود ادامه می‌دهد.

بسیاری از رمان‌های منتشر شده تاکنون توانسته‌اند جایگاه ویژه و خوبی در جامعه برای خود باز کنند.

به گفته این نویسنده، رمان نوجوان امروز فاصله عاطفی و حرفه‌ای میان نویسندگان کودک و نوجوان را کوتاه کرد و آن‌ها را در نشست‌ها و سفرهای پرثمر، در کنار هم ‌آورد و به تعبیری توانست از آنان خانواده‌ای صمیمی بسازد.

این مدرس دانشگاه همچنین خاطرنشان کرد: رمان‌های نوجوان امروز توانسته به قفسه‌های خالی و نیمه خالی کتاب‌خانه‌های مراکز کانون، مدارس، خانه‌ها –در بخش نوجوان- جانی تازه ببخشد.

جهانگیریان تأکید کرد دو پنجره، کامل کننده طرح رمان نوجوان امروز باعث تعامل و پیوند هر چه بیش‌تر و صمیمی‌تر میان نویسندگان و مخاطبان شد و آنان را به نقد و گفتمانی رو در رو کشانده است تا از هم بیاموزند و به شناخت و درک بیشتری از نیازهای یکدیگر برسند.

ویسنده رمان «توران تور» ادامه داد: ترجمه آن گروه از رمان‌هایی که از قابلیت لازم برای آن سوی مرزها برخوردارند می‌تواند به غیبت پرسش‌ برانگیز ادبیات کودک و نوجوان ما در سرزمین‌های دیگر پایان دهد.

این پژوهش‌گر حوزه ادبیات و هنر کودک و نوجوان در پایان تصریح کرد: امروز بیش از هر چیز برآنم تا به خواست جمعی از نویسندگان مجموعه رمان نوجوان امروز و نمایش‌نامه کودک و نوجوان امروز، بر ارجمندی طراح و بانی آن سیدصادق رضایی تأکید کنم و به ایشان و حمیدرضا شاه‌آبادی دبیر اجرایی طرح، دست مریزاد بگویم.

هر حرکتی با نیت شاد کردن کودکان، موفق است

سید صادق رضایی نیز در مراسم گرامیداشت ضمن قدردانی از برگزار کنندگان و تمام کسانی که در این مراسم حضور داشتند گفت: من در زمینه ادبیات, فرهنگ و هنر کشور خادمی بیش نیستم و خدا را سپاس‌گزارم که این توفیق را نصیب من کرد و از خدا می‌خواهم که همان‌گونه که این دوستان شهادت دادند با من رفتار کند چرا که این دارایی بسیار بزرگی برای من خواهد بود.

وی افزود: آنچه در زمان مدیریت من در کانون اتفاق افتاد حاصل تلاش‌های هنرمندان و نویسندگان است و نقش ما در این میان تنها این بود که توانستیم قابلیت و توانایی‌های آنها را به خودمان تفهیم کنیم و اعتقاد داریم اگر فضا برای هنرمندان فراهم شود به دست‌آوردهای‌های بزرگی دست پیدا خواهیم کرد.

رضایی با اشاره به جمعیت 12 میلیونی مخاطب کانون یادآور شد: کودکان و نوجوانان هرگز فراموش شدنی نیستند و با توجه به وجود رسانه‌های امروزی وظیفه داریم آن‌ها را درک و با مطالعه و کارشناسی دقیق برای آن‌ها تصمیم‌گیری کنیم.

مدیرعامل پیشین کانون در پایان ضمن قدردانی همه کسانی که طی این سال‌ها برای پیشرفت و کمک به کودکان و نوجوانان با کانون همکاری کردند اظهار امیدواری کرد: با ادامه طرح‌های هنرمندان و نویسندگان که در واقع روزی معنوی و فرهنگی کودکان محسوب می‌شود برای آینده‌سازان این مرز و بوم فعالیت‌ها و آثار مناسب، درخور و شایسته آن‌ها انجام گیرد.

مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی ایران امانت است

در این مراسم عبدالنبی شاکریان مدیرکل کانون استان خوزستان به نمایندگی از تمام مدیران کل کانون در استان‌ها از تلاش‌های فرهنگی رضایی قدردانی و خاطره‌هایی از وی عنوان کرد.

شاکریان گفت: مسوولیت در نظام جمهوری اسلامی یک امانت است و اصولا کار در این نظام یک سعادت محسوب می‌شود.

مدیرعامل کانون در این آیین حکم بازنشستگی سیدصادق رضایی را در اختیارش قرار داد و برای وی آرزوی سلامت و بهروزی از درگاه خداوند بزرگ در عرصه‌های گوناگون زندگی کرد.

در پایان این مراسم از مدیرعامل پیشین کانون، سازمان‌ها و همکاران کانون‌های پرورش کودکان و نوجوانان سراسر کشور با اهدای هدایایی قدردانی کردند.

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