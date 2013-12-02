به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش قیمت نان، مردم انتظار داشتند که کیفیت نان نیز با این افزایش قیمت، بیشتر شود که کارهای بسیار خوبی هم در این راستا صورت گرفت ولی هنوز هم مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد.

مردم شهر دوراهک بارها نارضایتی خود را از وضعیت نان در این شهر اعلام کردند که به همین‌منظور نشست متصدیان نانوایی‌های شهر دوراهک با مسئولان یکشنبه‌شب در دیر برگزار شد.

برخورد جدی با نانوایی‌های متخلف

بخشدار مرکزی دیر در نشست با متصیان نانوایی‌های شهر دوراهک با تاکید بر لزوم رعایت قانون توسط نانوایی‌ها، اظهار داشت: همه باید به کیفیت نان توجه لازم را داشته باشند و با نانوایی‌های متخلف برخورد جدی شود.

محمد فخرایی خواستار نظارت بیشتر بر نانوایی‌ها شد و افزود: بازدید گروهی از نانوایی‌ها صورت گیرد تا هم از زحمات نانوایی قدردانی شود و هم نظارت روی کارآنان انجام شود.

وی رعایت اصول بهداشتی را یک ضرورت دانست و گفت: نانوایی‌ها باید بهداشت را رعایت کنند تا مردم رضایت در پخت نان و رعایت بهداشت نانوایی‌ها داشته باشند.

رضایت‌مندی مردم در پخت نان باید شرط باشد

رئیس صنعت، معدن و تجارت دیر گفت: دلیل توجیهی افزایش قیمت نان باید در استان مورد بررسی قرار گیرد.

راشد خاکباز افزود: رضایت مندی مردم در پخت نان باید شرط باشد و سیاسیت مااین است که با کم فروشی و گران فروشی برخورد جدی می‌شود.

رئیس صنعت، معدن و تجارت دیر در ادامه بیان داشت: 12فقره پرونده تخلف در نانوایی‌های شهر دوراهک در هشت ماه نخست امسال تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: لغو فعالیت نانوایی‌هایی که فعال نیستند در دستور کار است و بیشترین تخلف نانوایی‌های دوراهک کم فروشی در وزن نان بوده است.

مشکل اصلی نانوایی‌ها کیفیت آرد است

حسن بخرد متصدی یکی نانوایی دوراهک نیز به برخی از مشکلات نانوایی‌ها اشاره کرد و گفت: نظارت روی کارخانه آرد خورموج صورت گیرد زیرا مشکل اصلی نانوایی ها کیفیت آرد است.

وی با اشاره به کاستی‌هایی که در آرد تحویلی به آنها صورت گرفته اشاره کرد و اظهار داشت: اکنون سبوس آرد 15درصداست که باید10درصدباشد.

بخرد برخی از عوامل قیمت‌تمام‌شده نان برای نانوایی‌ها را یادآور شد و افزود: افزایش قیمت آب، برق، گاز، کرایه مغازه، بیمه و کارگران باعث شده که نانوایی ها دیگر مقرون به صرفه نباشد.

رضایت مردم در پخت نان شرط است

رئیس شورای اسلامی دوراهک نیز بر لزوم تلاش برای تحویل نانی با کیفیت به مردم تاکید کرد و گفت: رضایت مردم در پخت نان شرط است.

حسن دوراهکی افزود: برنامه ریزی برای پخت نان ظهر در دوراهک ضروری است و نانوا نباید تعطیل شود.

وی تاکید کرد: نانوایی‌ها افراد تلاشگر و زحمت‌کش هستند که باید هم از آنان تشکر شود و هم در صورت تخلف با آنان برخورد شود.

کمبود آرد، بالا بودن میزان جریمه، بالابودن قیمت آرد، نبود مشتری، کیفیت آرد از دیگر مشکلات نانوایی‌های شهر دوراهک بود که توسط برخی از متصدیان نانوایی‌ها در این نشست مطرح شد.