شش بازیکن جدید به فجر سپاسی پیوستند/ چهار بازیکن جدا شدند

محمد عاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در نیم فصل توانستیم به اندازه امکانات مالی خرید بازیکن انجام دهیم، گفت: بکویچ، صمد زارع، نزهتی، رمضانی، خداشناس و یک بازیکن از تیم امید جذب کرده ایم.

وی ادامه داد: آقایی، عسکر خانی، انصاری، شیخ ویسی نیز از تیم فجر جدا شده اند.

سرپرست تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز با بیان اینکه تمامی تلاش خودمان را برای موفقیت تیم فجر انجام داده ایم تاکید کرد: به همراه جعفری هر آنچه در توان داشتیم برای موفقیت تیم فجر گذاشته ایم و دیگر نمی توانیم کاری انجام دهیم.

عاری تاکید کرد: تا این لحظه هیچکدام از مسئولین استان فارس به ما تماسی نگرفته و از وضعیت تیم جویا نشده اند که این نشان از بی اهمیت بودن فوتبال فارس برای آنها دارد.

وی یادآور شد: دیگر گلایه ای از مسئولین فارس نداریم زیرا طی این چند سال هم وضعیت به همین شکل بوده اما همگان باید به خاطر داشته باشند که اگر مشکلی برای تیم فجر شهید سپاسی ایجاد شد کسی به دنبال پیدا کردن مقصر نباشد.